Carlos Alcaraz bat Novak Djokovic en finale de Wimbledon 2023, pariant bouleversé

Il pourrait y avoir un changement de garde dans le tennis masculin alors que Carlos Alcaraz a battu Novak Djokovic en cinq sets, 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4, pour remporter le tournoi masculin. titre en simple à Wimbledon dimanche en Angleterre.

Alcaraz, 20 ans, a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open 2022 et a été classé n ° 1 mondial et première tête de série à Wimbledon. Mais Djokovic, le double champion en titre, était le favori des paris -190 (parier 10 $ pour gagner 15,26 $ au total) avant le match final.

Alcaraz, le plus jeune joueur masculin de l’histoire à être classé n ° 1 mondial (19 ans, quatre mois, six jours), était un outsider de +160 contre Djokovic (parié 10 $ pour gagner 26 $ au total) avant le début du match.

Joker était également le favori avant le tournoi, alors qu’Alcaraz était +350 entrant dans le tournoi à la plupart des paris sportifs.

Alcaraz est peut-être le roi de Wimbledon, mais il a du chemin à parcourir pour rattraper Djokovic, qui a remporté un record de 23 titres en simple masculin du Grand Chelem.

Djokovic, 36 ans, a remporté sept fois Wimbledon et a été classé n ° 1 mondial pendant un total record de 389 semaines.

Le prochain tournoi majeur de tennis est l’US Open, qui débute fin août. Restez à l’écoute de FOX Sports pour les dernières nouvelles sportives!

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !