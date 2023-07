Carlos Alcaraz bat Novak Djokovic dans une confrontation épique à Wimbledon

L’Espagnol Carlos Alcaraz battu Novak Djokovic dans une finale épique de Wimbledon dimanche qui comprenait un match unique de 24 minutes.

Djokovic a remporté le premier set 6-1 mais Alcaraz est revenu pour remporter les deux suivants. Mais Djokovic a forcé un cinquième set avant de se laisser distancer par Alcaraz au début de ce set, avant de revenir à un score de 5-4 en sets. Mais Alcaraz a remporté le match suivant, lui donnant la victoire dans le match.

La finale a opposé Alcaraz, tête de série, à Djokovic, qui en juin a remporté son 23e titre du Grand Chelemétablissant le record masculin.

Au lieu que Djokovic, un Serbe de 36 ans, devienne le champion masculin le plus âgé de Wimbledon à l’ère Open, Alcaraz, un Espagnol de 20 ans, est devenu le troisième plus jeune. L’écart d’âge entre les deux était le plus grand de toutes les finales de Chelem masculin depuis 1974.

L’Espagnol Carlos Alcaraz célèbre la victoire de Championship Point lors de la finale du simple messieurs contre Novak Djokovic de Serbie le quatorzième jour des Championnats de Wimbledon 2023 au All England Lawn Tennis and Croquet Club le 16 juillet 2023 à Londres, en Angleterre. Julian Finney / Getty Images

Alcaraz avait donc la jeunesse de son côté, ce qu’il a également fait, bien sûr, lors de leur rencontre à Roland-Garros le mois dernier. Celui-là était extraordinaire pendant deux sets avant qu’Alcaraz ne se resserre et ne disparaisse. Cette fois, il avait l’endurance et les coups pour dépasser Djokovic.

Alcaraz est plus rapide et capable de plus de puissance – des services dépassant 130 mph, des coups droits dépassant 100 mph – mais Djokovic est équipé d’une abondance de talents et de tellement de mémoire musculaire. Il est passé par là et l’a fait, d’une manière dont Alcaraz, pour l’instant, ne peut que rêver.

Mais si cette victoire par une journée venteuse et nuageuse au Center Court, où Djokovic a perdu pour la dernière fois lors de la finale de 2013, était une indication, Alcaraz est en passe de réaliser pas mal de choses lui-même.

Pourtant, tout cela est relativement nouveau pour lui : la 35e finale record du Grand Chelem de Djokovic était la deuxième d’Alcaraz.

Pourtant, c’est Alcaraz qui a remporté un mini-chef-d’œuvre de 32 points et 25 minutes d’un match sur le chemin du troisième set. Et c’est Alcaraz qui a pris l’avantage pour de bon en brisant pour remonter 2-1 au cinquième avec un revers gagnant. Djokovic, qui est tombé pendant le point mais s’est rapidement relevé, a réagi en claquant sa raquette dans le poteau du filet, lâchant prise à l’impact. Il a détruit son équipement et a obtenu une violation du code de l’arbitre de chaise Fergus Murphy.

Ils joueront pendant encore 24 minutes, portant le total à plus de 4 heures et demie, mais Alcaraz n’a jamais cédé, n’a jamais cédé. Et c’est Alcaraz, et non Djokovic, qui a reçu le trophée dans la soirée.