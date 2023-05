Carlos Alcaraz bat Jan-Lennard Struff pour défendre le titre de l’Open de Madrid

Carlos Alcaraz a battu Jan-Lennard Struff dans un match passionnant en trois sets pour assurer le Mutua Madrid Open 2023.

Défendre des titres devient rapidement la norme pour Carlos Alcaraz. Après avoir battu Stefanos Tsitsipas pour défendre son championnat de l’Open de Barcelone, c’est le deuxième tournoi consécutif sur terre battue où il se répète en tant que champion. A tout juste 20 ans il y a quelques jours, Alcaraz compte désormais 10 titres ATP à son actif.

Alors qu’il était très attendu pour gagner le match d’aujourd’hui, Jan-Lennard Struff n’est pas tombé sans se battre. Carlos Alcaraz figurait parmi les favoris de -1700 sur les paris sportifs, mais le match a duré trois sets et a duré environ deux heures et demie.

Carlos Alcaraz: la défense remporte les championnats

Jan-Lennard Struff a eu plus d’as et de gagnants que Carlos Alcaraz avec le même nombre de fautes directes, mais la défense d’Alcaraz au retour a fait la différence. Le joueur classé n ° 2 mondial a remporté 39% de ses points de retour contre 36% pour Struff et a profité des opportunités de deuxième service que Jan-Lennard Struff lui a offertes (55% de points de retour gagnés).

2023 année de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz fait tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver son statut de n°1 mondial depuis la nouvelle année. Son chemin vers la finale de l’Open de Madrid n’a pas été facile, même s’il l’a fait sentir ainsi.

Avant Jan-Lennard Struff, Alcaraz a battu des joueurs tels que Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Karen Khachanov et Borna Coric. Il n’a perdu aucun set dans aucun de ces matchs.

Il est sûr de dire que l’Espagnol aime certainement jouer à domicile sur son propre terrain. Alcaraz a remporté 21 matchs consécutifs sur terre battue espagnole. À seulement deux semaines des Internationaux de France, il cherchera à poursuivre sur cette lancée au Stade Roland Garros à la poursuite de son quatrième titre de tournoi du Grand Chelem. Il est remarquable de voir ce que ce jeune homme accomplit avant d’avoir 21 ans et il ne devrait que continuer à s’améliorer.

