Carlos Alcaraz atteint le premier quart de finale sur gazon au Queen’s Club

Carlos Alcaraz a atteint son premier quart de finale sur gazon alors que le numéro deux mondial a écrasé Jiri Lehecka lors de l’échauffement de Wimbledon au Queen’s Club jeudi.

Alcaraz concourt pour la première fois au Queen’s et la star espagnole trouve peu à peu ses marques sur les pelouses de l’ouest londonien.

Le joueur de 20 ans a mis Lehecka en déroute 6-2, 6-3 alors qu’il s’améliorait après une victoire laborieuse au premier tour contre Arthur Rinderknech.

Alcaraz a remporté l’US Open l’année dernière et a atteint les demi-finales de Roland-Garros plus tôt en juin, s’inclinant face à l’éventuel champion Novak Djokovic sur la terre battue parisienne.

Pourtant, pour dépasser Wimbledon les 16 derniers, Alcaraz pense qu’il fait des progrès au bon moment, avec le tournoi du All England Club commençant le 3 juillet.

« Je vais profiter de mon premier quart de finale, c’est un bel endroit pour jouer et je profite de chaque seconde ici », a déclaré Alcaraz.

« C’est plus d’entraînement et je suis content d’acquérir de l’expérience sur gazon. Après ce match, les attentes changent. Je pense que je suis prêt à obtenir un bon résultat sur gazon. »

Alcaraz, tête de série numéro un, affrontera l’ancien champion de Queen’s Grigor Dimitrov en quart de finale vendredi après que le Bulgare ait battu Francisco Cerundolo 6-3, 7-5.

Le vainqueur du premier tour d’Andy Murray, Alex De Minaur, a battu Diego Schwartzman 6-2, 6-2 pour réserver un quart de finale contre le Français Adrian Mannarino, qui a battu Taylor Fritz 6-4, 7-6 (9/7).

Le numéro un britannique Cameron Norrie rencontre l’Américain Sebastian Korda en quart de finale.

Norrie aura beaucoup d’attention en tant que dernier Britannique du tournoi, mais le joueur de 27 ans dit qu’il ne profiterait pas des projecteurs incessants du récent documentaire sur le tennis de Netflix Break Point.

Nick Kyrgios, Matteo Berrettini et Fritz faisaient partie des joueurs suivis par les caméras de Break Point.

« Pour moi, il est plus important de continuer à m’entraîner aussi dur que possible et d’être connu pour être un joueur de tennis et un bon compétiteur », a déclaré Norrie.

L’ancien demi-finaliste de Wimbledon a ajouté : « Je pense que c’est une grande distraction d’avoir le caméraman à plein temps.

« Je ne le ferais probablement pas, mais c’est moi en ce moment. Je peux comprendre pourquoi certains joueurs en ont envie et pourquoi ils choisissent les joueurs qu’ils sont. »

