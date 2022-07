Carlos Alcaraz atteint la finale ; Prêt à percer dans le top 5 de l’ATP

Carlos Alcaraz deviendra le plus jeune joueur à atteindre le top cinq du classement ATP depuis Rafael Nadal en 2005 après avoir disputé sa cinquième finale ATP de la saison à Hambourg samedi.

L’Espagnol de 19 ans a remporté un succès 7-6 (7/2), 6-1 contre le Slovaque Alex Molcan et affrontera Lorenzo Musetti lors de la finale de dimanche sur terre battue.

Alcaraz a remporté ses cinq précédentes finales du Tour, y compris les triomphes des Masters à Miami et à Madrid plus tôt cette année.

“Lorenzo joue très bien”, a déclaré Alcaraz. “Bien sûr, c’est un grand joueur. Ça va être une belle finale.

« Il a joué de grands matchs avant la finale. (J’ai) aussi, donc j’ai beaucoup de confiance pour la finale et j’espère en faire six contre six.

Il devancera Casper Ruud, qui a atteint la finale de Gstaad samedi, dans le classement mis à jour qui sera publié lundi.

Alcaraz a eu du mal à s’éloigner de Molcan dans le premier set, étant breaké au service pour le match à 5-3.

Mais il a finalement conclu son cinquième point de set dans un tie-break et a couru à travers le deuxième set.

Plus tôt, l’Italien Musetti a atteint sa première finale de l’ATP Tour avec une victoire 6-3, 7-6 (7/3) sur Francisco Cerundolo.

“Cela signifie beaucoup pour moi”, a déclaré le joueur de 20 ans.

“C’est une surprise pour moi car je ne jouais pas mon meilleur tennis la semaine dernière (à Bastad), donc je ne m’attendais pas à être en finale ici.”

Le numéro 62 mondial a dominé la majorité du match mais a raté une balle de match alors qu’il menait 5-4 dans le deuxième set lorsqu’un service sous les bras s’est retourné contre lui.

Musetti s’est cependant regroupé pour gagner dans un tie-break, battant un Cerundolo en forme qui a remporté le titre de Bastad la semaine dernière.

