Carlos Alcaraz atteint la finale de Queen’s pour se rapprocher à nouveau du classement mondial n ° 1 | Actualités Tennis

Carlos Alcaraz a atteint sa première finale ATP sur gazon et s’est éloigné d’une victoire du classement mondial n ° 1 en battant Sebastian Korda 6-3, 6-4 aux championnats du Queen’s Club samedi.

L’Australien Alex de Minaur se tient désormais entre Alcaraz, le trophée et le retour à un classement n ° 1.

Alcaraz et Korda disputaient chacun leur première demi-finale ATP en carrière sur gazon.

Korda, le premier Américain à atteindre les demi-finales de la reine en 11 ans, a servi neuf as mais a également commis six doubles fautes, sa tranche étant régulièrement punie par les lourds coups droits d’Alcaraz.

Alcaraz a remporté le seul point de rupture du deuxième set et a tenu bon pour décrocher un succès en deux sets.

La victoire donnerait au champion de l’US Open son cinquième titre de l’année, son 11e titre au total et déplacerait l’Espagnol de 20 ans au-dessus de Novak Djokovic dans le classement ATP – ce qui signifie qu’il entrerait également à Wimbledon le mois prochain en tant que tête de série n ° 1.

« Je joue très bien et je me sens bien », a déclaré Alcaraz. « Je suis vraiment content de jouer ma première finale sur gazon, et encore plus ici à Queen’s.

« Je m’améliore. Je me sens mieux à chaque match que je joue. J’ai l’impression de jouer depuis 10 ans sur gazon. Je ne m’y attendais pas.

« Honnêtement, en début de semaine, je ne savais pas que je pourrais récupérer le numéro un », a-t-il ajouté.

« Mais quand j’ai gagné hier, ils me l’ont dit et c’est une motivation supplémentaire. C’est dans mon esprit et je vais y aller. Être tête de série et numéro un est un rêve. »

Holger Rune, deuxième tête de série, est également venu à Londres sans avoir remporté de match de niveau tour sur gazon, comme Alcaraz.

De Minaur a éliminé Rune 6-3, 7-6 (2), sauvant les trois balles de break qu’il a affrontées et brisant le service du Danois de 20 ans à deux reprises.

De Minaur a un pedigree sur herbe. L’Australien a remporté Eastbourne en 2021 et a atteint les huitièmes de finale de Wimbledon en 2022.

« J’ai bien joué sur gazon et je passe une bonne semaine, et c’est ma meilleure performance de la semaine », a-t-il déclaré.

De Minaur a remporté le plus gros titre de sa carrière – et son septième – en février à Acapulco.