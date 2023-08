Carlos Alcaraz a redéfini le tennis, mais il reste encore un long chemin à parcourir : Leander Paes, Mahesh Bhupathi

Suite à une publication sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, l’air était en effervescence avec des rumeurs selon lesquelles l’Indian Express se réunirait bientôt et partagerait la scène pour une énigmatique marque basée aux États-Unis. En fait, Leander Paes et Mahesh Bhupathi étaient à nouveau unis hors du terrain vendredi soir. Le duo dynamique d’Indian Tennis a longuement parlé du tennis, du sport indien en général et au-delà avec Kuntal Chakraborty de Network 18. Voici les extraits.

Qu’est-ce que ça fait de combiner chaque fois sur et en dehors du terrain ?

Mahesh : À ce stade de notre vie, cela fait du bien de constater que nous n’avons plus l’occasion de jouer sur le terrain aussi souvent qu’auparavant. Ainsi, chaque fois que nous nous réunissons, il y a toujours une raison précise. Cette fois-ci nous sommes unis pour une promotion de marque, et ça fait du bien.

Léandre : Chaque fois que nous nous réunissons dans une pièce, cela me rappelle la magie que nous avons créée ensemble. Je me souviens encore d’avoir remporté les derniers points ensemble à Wimbledon lorsque Mahesh servait pour le match et que tout ce rêve de se rassembler en équipe indienne pour gagner Wimbledon s’est enfin réalisé. Donc, pour moi, c’est spécial de célébrer le fait qu’en tant que duo indien, nous avons remporté plusieurs tournois du Grand Chelem ensemble et joué aux Jeux olympiques.

Pourquoi pensez-vous que l’Inde ne pourrait jamais produire une paire comme vous au tennis ?

Léandre : Les gens réalisent désormais à quel point il est difficile de remporter un Grand Chelem. Mahesh a remporté le premier grand chelem de l’Inde et j’ai remporté la première médaille olympique de l’Inde après 44 ans, les gens ont commencé à s’habituer au fait que nous pouvions gagner beaucoup. Mahesh a remporté 12 tournois du Grand Chelem et j’en ai gagné 18 ainsi qu’une médaille aux Jeux olympiques.

Dans chaque Grand Chelem, les gens s’attendaient à ce que nous gagnions, mais je pense que depuis Sania et moi avons remporté nos derniers tournois majeurs en 2016 et après la victoire de Rohan Bopanna il y a quelques années, les gens ont commencé à réaliser à quel point il est difficile de gagner un Grand Chelem. C’est incroyable que nous ayons 30 victoires en Grand Chelem si nos records sont mis ensemble.

Votre point de vue sur le duo de badminton composé de Chirag et Satwick, leur alchimie sur le terrain vous correspond presque ?

Mahesh : Nous espérons tous qu’ils atteindront des sommets encore plus élevés. Ils jouent très bien cette année, et tout le monde peut voir le travail acharné qu’ils ont accompli et la camaraderie et je suppose que leur alchimie est également très bonne. Nous espérons tous d’eux des choses plus grandes et meilleures, et je suis heureux qu’ils établissent une référence comme nous.

Sur Carlos Alcaraz ? Sera-t-il aussi bon à l’avenir que le grand trio ?

Léandre : Il ne fait aucun doute que Carlos a redéfini le jeu du tennis, notamment avec sa vitesse et son équilibre sur le terrain. Il est tôt pour le dire car il doit d’abord remporter les quatre tournois du Grand Chelem et il ne l’a pas encore fait.

Ensuite, il doit améliorer les joueurs qui ont remporté 6,8 ou 10 tournois du Grand Chelem. Le potentiel dont il montre fait que tout le monde a commencé à penser qu’il gagnerait 24 ou 25 ans. Mais je pense qu’il y a une pression excessive sur lui. Je pense que si je faisais partie de son équipe ou si je le regardais, je lui aurais dit d’apprécier le processus.

C’est un processus si long que… ces médias sociaux et le monde dans lequel nous vivons où il y a une gratification instantanée que tout le monde soit qualifié de légende après avoir remporté un Grand Chelem. Donc, je pense qu’il est très important de comprendre qui est le GOAT. Vous appelez Federer le GOAT car il en a gagné 20, vous appelez Rafa un GOAT car il en a gagné 22, vous appelez Djokovic un GOAT car il en a gagné 23. Ce jeune enfant est phénoménal, mais il vient d’en gagner deux. Un très long chemin à parcourir pour Alcaraz.

Sur Novak Djokovic… Où va-t-il finir ? Vos prédictions.

Mahesh : Nous parlons du plus grand joueur de tous les temps, et nous parlons de quelqu’un qui est encore à son apogée à mon avis puisqu’il a remporté 2 tournois du Grand Chelem cette année, il vient de battre Alcaraz dans un match incroyable le week-end dernier. Alors combien peut-il en gagner ? Je pense qu’il peut en gagner au moins deux par an pendant encore quelques années. Mais de mon point de vue tennistique, ce serait excitant si quelqu’un pouvait le défier. Jusqu’à l’arrivée d’Alcaraz, il semblait que personne ne pouvait le défier et il semblait qu’il gagnerait les 4 en un an.

Les chances globales de l’Inde aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Pouvons-nous gagner 10 médailles ?

Mahesh : Lorsque nous disputions nos deux premiers Jeux olympiques, nous pensions que si nous pouvions obtenir une médaille, maintenant je suis tellement excité que vous parliez de la possibilité d’obtenir 10 médailles… nous avons donc parcouru un long chemin, tout le monde fait des efforts, c’est le rêve, si l’Inde revient avec 10 médailles, nous le célébrerons tous ensemble.

Léandre : Je pense que les Jeux olympiques de Tokyo ont été fantastiques du point de vue de l’Inde. La plupart des médailles que l’Inde a jamais remportées aux Jeux olympiques. Alors voir les mêmes athlètes revenir et répéter le même exploit, ce sera fantastique. Donc, si Neeraj Chopra et les joueurs de badminton font à nouveau le même exploit, ce sera génial. Je pense que la barre a été haute aux JO de Tokyo et à Paris, nous nous en sortirons très bien. J’espère que l’Inde atteindra ce chiffre à deux chiffres, comme vous l’avez dit.

Neeraj Chopra s’est qualifié vendredi pour la finale des Championnats du monde d’athlétisme à Budapest avec son meilleur lancer de la saison. Pensez-vous qu’il apportera beaucoup plus de médailles au pays aux plus hauts niveaux ?

Léandre : C’est un grand athlète. Nous souhaitons toujours le meilleur à nos athlètes. Les soutenir et les encourager. Neeraj, je le connais très bien et c’est juste un athlète de classe mondiale. Ce qu’il a fait dans un sport pour lequel l’Inde n’était même pas connue, le javelot, c’est tout simplement incroyable. Athlète phénoménal et vraiment un gars sympa.

Mahesh : Je suis fan. Plus il remporte de médailles, plus je suis enthousiasmé par le pays et par le sport. Alors, souhaite-lui toujours le meilleur.