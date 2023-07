Carlos Alberto Montaner, écrivain cubain en exil qui a combattu Castro, décède à 80 ans

Carlos Alberto Montaner, un écrivain et chroniqueur d’origine cubaine qui a été emprisonné à l’adolescence après que Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959 et a réussi à s’évader, devenant un farouche opposant au dirigeant communiste de l’île et une figure polarisante à travers l’Amérique latine avec de sévères critiques de la politique et de la culture, est décédé le 29 juin à son domicile de Madrid. Il avait 80 ans.

Le décès a été annoncé dans une déclaration de famille, qui indiquait qu’il souffrait d’un trouble cérébral dégénératif connu sous le nom de paralysie supranucléaire progressive.

En plus de six décennies, M. Montaner est devenu l’une des voix les plus importantes de la diaspora cubaine avec plus de 25 romans et commentaires de non-fiction. Presque toutes les œuvres de M. Montaner ont fustigé le régime cubain et prédit sa disparition, mais avec une frustration croissante alors que l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et la mort de Castro en 2016 n’ont pas apporté de changements radicaux à Cuba.

Les opinions de M. Montaner ont trouvé un public plus large avec des rôles dans les médias, notamment analyste politique pour la chaîne en espagnol de CNN et chroniqueur pour le Miami Herald et son journal sœur, El Nuevo Herald. Il a souvent adopté un ton hectoral qui a résonné avec les exilés cubains de la ligne dure, mais a attiré les critiques des autres comme étant coincé dans la simplicité de l’époque de la guerre froide.

Il a dépeint les dirigeants de gauche et leur idéologie en Amérique latine comme des obstacles au progrès. Dans le même temps, M. Montaner a vanté le capitalisme à l’américaine et les systèmes politiques occidentaux – y compris le livre de 1976 « 200 Años de Gringos » (comme « 200 Years of Gringos », 1983) qui comparait les États-Unis et l’Amérique latine sur deux siècles. – mais largement ignoré les abus de nombreux gouvernements soutenus par les États-Unis dans la région.

« Il existe une famille secrète de victimes du totalitarisme, qui peut être les familles en Birmanie ou les victimes en Corée du Nord ou en Iran ou à Cuba », a-t-il déclaré dans une interview en 2011 avec le George W. Bush Presidential Center. « Nous ressentons un lien spécial avec eux car nous appartenons à la même famille. »

Après la chute du mur de Berlin en 1989, M. Montaner a aidé à forger un front politique à partir de Madrid dans l’espoir que l’effondrement du bloc de l’Est et de l’Union soviétique aurait des répercussions à Cuba. Alors que les factions de l’opposition basées à Miami ont généralement réclamé des sanctions américaines plus strictes contre Cuba, M. Montaner a favorisé le dialogue par le biais de son groupe, la Plate-forme démocratique cubaine.

En 1990, un ancien Premier ministre espagnol, Adolfo Suárez, a rencontré Castro au nom de la coalition de M. Montaner. Castro était poli mais n’a offert aucune concession. « Nous pensions, sans doute naïvement, que Fidel Castro admettrait l’inutilité de maintenir une dictature ratée, collectiviste et à parti unique », a écrit M. Montaner dans un 2014 colonne dans le Miami Herald.

Adolescent à La Havane, M. Montaner et sa famille ont célébré le renversement de Castro, le gouvernement de Le président Fulgencio Batista, convaincu que la révolution libérerait l’économie de l’emprise des copains de Batista.

L’adhésion de Castro au marxisme et les purges violentes de ses partisans ont transformé M. Montaner en un rebelle anti-castriste avec un groupe de guérilla étudiant. M. Montaner a été capturé et condamné à 20 ans de prison en 1960. Il a réussi à s’échapper d’un camp de détention et à se réfugier à l’ambassade du Honduras. Le 8 septembre 1961, il est placé à bord d’un vol et atteint Miami.

« J’ai chanté l’hymne national », a déclaré M. Montaner au magazine allemand Der Spiegel en 2008, « et j’étais sûr que je reviendrais rapidement à un Cuba libre ».

La fiction de M. Montaner portait souvent le sens d’une patrie perdue et de choix déchirants. Dans « Perro Mundo » de 1972 (publié en 1985 sous le titre « Dog World »), un personnage choisit la mort plutôt que de se soumettre à un système qui le transformerait en « animal ». Le conte de 2012 de M. Montaner, « Otra Vez Adios » (« Au revoir »), décrit un portraitiste juif qui a fui l’Allemagne nazie pour Cuba, puis a de nouveau été déraciné pour quitter Cuba de Castro pour New York.

Dans « Viaje al Corazón de Cuba » (« Voyage au cœur de Cuba », 2001) en 1999, M. Montaner a tenté de se plonger dans l’esprit de son ennemi juré. Castro est dépeint comme un suzerain narcissique qui ne se soucie que du pouvoir. « L’approbation sans équivoque du capitalisme par Montaner… son attaque catégorique contre le communisme (indifférent du castrisme) et son incapacité à reconnaître sa propre subjectivité justifiable remettent en question sa perspicacité et sa fiabilité globales », a déclaré une critique dans Publisher’s Weekly.

Le style provocateur de M. Montaner a également suscité parfois des réactions négatives du public.

Des groupes portoricains ont organisé des manifestations en 1990 après des commentaires décriés comme sexistes et offensants par M. Montaner dans l’émission d’information d’Univision « Portada ». M. Montaner a déclaré que « des milliers » de femmes portoricaines sur le continent américain « tentent d’échapper à la pauvreté grâce à l’aide sociale » ou en ayant des enfants avec des partenaires qui abandonnent plus tard la famille.

M. Montaner s’est excusé pour des propos « maladroits ». Univision ne l’a pas exclu de l’émission comme l’exigeaient les manifestants, mais le journal new-yorkais El Diario La Prensa l’a abandonné en tant que chroniqueur.

Un livre de 1996, « Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano » (publié en 2001 sous le titre « Guide du parfait idiot latino-américain »), a été décrié dans de nombreux cercles de gauche comme une chape néoconservatrice. M. Montaner et ses co-auteurs — journaliste colombien Plinio Apuleyo Mendoza et l’écrivain péruvien Álvaro Vargas Llosa, fils de L’auteur lauréat du prix Nobel Mario Vargas Llosa – a fait valoir que de nombreux dirigeants et sociétés latino-américains étaient embourbés dans la victimisation et blâmaient à tort les États-Unis et d’autres pour le sous-développement et les problèmes économiques.

En Argentine, l’indignation a éclaté à propos du traitement sur brûlis de l’ancien président Juan Perón, affirmant que son influence sur le pays devrait être supprimée « avec un scalpel tranchant ». De nombreux Mexicains étaient consternés par l’affirmation des auteurs selon laquelle appeler le héros révolutionnaire Pancho Villa un homme d’État revenait à « dire qu’Attila le Hun était un manucure ». (Le trio a publié « El Regreso del Idiota » ou « Le retour de l’idiot » en 2007.)

M. Montaner a déclaré que le livre était destiné à être une thérapie de choc contre la soi-disant «théorie de la dépendance», qui affirme que les économies latino-américaines ont été construites comme des marionnettes du Nord.

Cela faisait partie de la mystique de Castro, a concédé M. Montaner. « Je pense que Fidel Castro éveille une profonde curiosité anthropologique », a déclaré M. Montaner dans un rare commentaire sur l’appel de Castro. « C’est l’homme barbu vêtu d’un costume militaire avec une histoire héroïque, et il a vaincu militairement une dictature. »

Carlos Alberto Montaner Suris est né le 3 avril 1943 à La Havane. Son père était journaliste pour le magazine Bohemia et a été l’un des premiers partisans de Castro. Sa mère était enseignante.

Après avoir fui Cuba, M. Montaner a retrouvé sa famille à Miami et il a étudié à l’Université de Miami. Il a enseigné la littérature américaine à l’Université interaméricaine de Porto Rico de 1966 à 1970, publiant ses premiers livres, dont un recueil de nouvelles « Póker de Brujas y Otros Cuentos » (« Witch Poker and Other Stories ») en 1968. Il a également écrit une colonne distribuée aux journaux à travers l’Amérique latine.

M. Montaner a déménagé à Madrid en 1970 et a fondé une maison d’édition, Editorial Playor, en 1972. Dans les années 1980, il a commencé à écrire pour des journaux américains, dont le Miami Herald. Il a été rédacteur en chef de la page d’opinion d’El Nuevo Herald entre 1987 et 1989.

En 2013, il a rejoint l’Institut d’études cubaines et cubano-américaines de l’Université de Miami en tant qu’associé de recherche principal.

Les survivants incluent sa femme Linda Montaner; deux enfants et deux petites-filles.

En 2014, un intervieweur à Cuba a demandé à M. Montaner par téléphone s’il aimerait retourner à Cuba.

« Oui, je le ferais, » dit-il. « Je ne suis rien d’autre que Cubain. »

« Pensez-vous que ce sera possible? » l’intervieweur a posé des questions sur une visite à La Havane.

« Non, » dit-il. « Je pense que je vais mourir sans retourner à Cuba. »