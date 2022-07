Carlo Sainz et Kevin Magnussen débuteront le Grand Prix de France de Formule 1 depuis le fond de la grille

Carlos Sainz et le pilote Haas de Ferrari, Kevin Magnussen, prendront le départ du Grand Prix de France de Formule 1 dimanche au Castellet depuis le fond de la grille en raison de pannes de moteur.

La FIA au pouvoir a déclaré samedi avant les essais finaux que Ferrari et Haas avaient remplacé le moteur à combustion interne, le turbocompresseur et les groupes électrogènes des moteurs de leurs voitures. Les changements dépassent l’allocation des deux pilotes pour la saison, déclenchant des pénalités automatiques.

Sainz, vainqueur en Grande-Bretagne ce mois-ci et quatrième du championnat, avait déjà écopé d’une pénalité de 10 places après avoir participé aux essais du vendredi avec une nouvelle électronique de contrôle. On s’attendait à ce que l’Espagnol, le plus rapide vendredi, chute davantage à la suite de l’explosion du moteur de sa voiture et de son incendie en Autriche il y a deux semaines.

“C’est toujours difficile de doubler mais il a le rythme, ça peut être une bonne course pour lui”, a déclaré le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, à la télévision Sky Sports. “Je pense qu’il se concentre sur le fait d’essayer d’avoir un bon week-end et d’essayer de minimiser l’inconvénient d’avoir les pénalités.”

Ferrari vise sa troisième victoire consécutive ce week-end, avec Charles Leclerc triomphant en Autriche après le succès de Sainz à Silverstone. Haas utilise également des moteurs Ferrari.

