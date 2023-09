Carlo Paalam prend un bon départ dans les jeux asiatiques

HANGZHOU, Chine—Carlo Paalam a bien échappé à son rival beaucoup plus grand, le Jordanien Mohammad Jajeh Abu, et a lancé des coups sûrs qui comptaient pour gouverner son combat d’ouverture aux 19e Jeux asiatiques.

Le médaillé d’argent en boxe aux Jeux olympiques de Tokyo a reçu l’approbation des juges après trois tours lors d’une victoire unanime 5-0 dans la ronde des 32 hommes des 57 kg au gymnase de Hangzhou ici même.

« Il était beaucoup plus grand que moi, alors j’ai simplement suivi le plan de jeu que les enseignants avaient dessiné pour moi », a déclaré Paalam en philippin, dont l’objectif principal est un billet aller-retour pour les Jeux olympiques l’année prochaine à Paris.

Les finalistes de chacune des divisions de boxe Asiad remporteront des places pour les Jeux quadriennaux d’été dans la fastueuse capitale française.

Paalam, 25 ans, a décroché sa médaille d’argent olympique à Tokyo 2021 en poids mouche (51 kg) et a décroché une médaille de bronze lors des précédents Jeux asiatiques de 2018 organisés en Indonésie dans la même catégorie de poids.

La division poids mouche étant mise de côté dans le programme parisien, Paalam n’a d’autre choix que de se diriger vers une classe plus lourde et inconnue.

« C’est la première fois que je combats dans cette division, donc je m’attends à des adversaires plus grands avec une portée plus longue lors de mes prochains combats. Je dois bien jouer et ne jamais être trop agressif », a mentionné Paalam.

Il a repéré une occasion rare vers la fin du premier tour et est entré à l’intérieur avec un claquement craquant sur la section médiane d’Abu.

À la satisfaction de Talakag, Bukidnon a encore une fois gardé ses distances au deuxième tour, mais a livré un combo précis vers la tête et le corps dans un court échange avec 37 ticks à jouer.

Paalam s’est ensuite mis hors de danger au dernier tour alors qu’Abu, de nouveau contre le mur, se dirigeait avec impatience vers un KO pour effacer son déficit.

« 4 combats supplémentaires à faire. Une médaille d’or ici, ce serait bien, mais mon véritable objectif est les Jeux olympiques », a déclaré Paalam.