Carlo Ancelotti se méfie de Liverpool blessé "les Lions" dans "spécial" Derby du Merseyside

Liverpool a peut-être produit plus d’un miaulement qu’un rugissement en Premier League ces derniers mois, mais Carlo Ancelotti n’est pas dupe.

Il pense qu’ils seront des lions avec une queue peaufinée dans le derby de Mersey ce week-end, alors que les deux équipes s’affrontent dans ce qui est une fusillade surprenante pour une place dans le top quatre.

Et le patron d’Everton insiste sur le fait que son équipe doit traiter ses adversaires au derby comme le roi des bêtes, prêt à infliger un mutilation, s’ils veulent mettre fin à un record déprimant de 21 ans sans victoire à Anfield.

Et après avoir dirigé certains des derbies les plus passionnés du football mondial, l’Italien est convaincu qu’il sait de quoi il parle.

« J’ai eu des derbies à Milan, Madrid, partout. Un derby est un match spécial, et les matchs spéciaux apportent plus de pression, plus de peur parfois », a-t-il expliqué.

« Mais la peur n’est pas une mauvaise chose à mon avis parce que si vous n’avez pas peur alors vous allez devant le lion en pensant que c’est un chat. Mais ce n’est pas un chat, c’est un lion, donc la peur est importante Cela peut vous aider à être plus concentré.

« C’est le point. Vous pouvez être inquiet, vous pouvez avoir peur mais il faut avoir de la motivation, de la concentration et aussi dans ce genre de jeu courageux. Vous devez montrer votre qualité. Tu n’as pas à avoir peur. «

Son homologue Jurgen Klopp n’a jamais perdu un derby du Merseyside, et Liverpool doit revenir en 2010 pour sa dernière défaite dans le match dans n’importe quelle compétition.