Carlo Ancelotti quitte Everton pour rejoindre le Real Madrid en tant qu’entraîneur-chef | Actualités footballistiques

Carlo Ancelotti a quitté son poste de manager d’Everton pour occuper le poste d’entraîneur-chef du Real Madrid.

Le conseil d’administration d’Everton se réunira mardi soir pour discuter des remplaçants possibles de l’Italien au départ. Ils se sont rencontrés la semaine dernière pour soutenir l’entraîneur-chef dans ses plans pour la saison prochaine, cependant, depuis lors, Ancelotti a déclaré au club qu’il souhaitait partir.

Le joueur de 61 ans doit rejoindre le Real Madrid, le club de la Liga ayant confirmé la nomination mardi soir.

Une déclaration du club d’Everton disait: « Everton peut confirmer que Carlo Ancelotti a quitté son poste de manager pour assumer le rôle d’entraîneur-chef du Real Madrid. »

«Everton tient à remercier Carlo pour son service au Club au cours des 18 derniers mois.

« Le Club entamera immédiatement le processus de nomination d’un nouveau manager et fournira des mises à jour en temps voulu. »

Ancelotti est de retour au Bernabeu à la place de Zinedine Zidane



Ancelotti, qui a rejoint Everton pour un contrat de quatre ans et demi en décembre 2019, a déclaré : « Je tiens à remercier le conseil d’administration, les joueurs et les Evertonians pour le formidable soutien qu’ils m’ont tous apporté au cours de mon temps au Club.

«J’ai un respect absolu pour tous ceux qui sont associés à Everton et j’espère qu’ils pourront saisir les opportunités passionnantes qui s’offrent à eux.

«Bien que j’aie aimé être à Everton, on m’a présenté une opportunité inattendue qui, à mon avis, est la bonne décision pour moi et ma famille en ce moment.

Ancelotti a également publié une déclaration sur son compte Twitter, révélant qu’il avait décidé de quitter Goodison Park pour un nouveau défi dans un club qui est « toujours dans mon cœur ».

Je tiens à remercier l’Everton FC, mes joueurs et les supporters de m’avoir donné l’opportunité de diriger ce club fantastique et historique. J’ai décidé de partir car j’ai un nouveau défi avec une équipe qui a toujours été dans mon cœur, le Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 1 juin 2021

Le Real Madrid a annoncé cette décision dans sa propre déclaration et a confirmé que son ancien patron avait été reconduit dans ses fonctions jusqu’à la fin de la saison 2023/24.

On pouvait lire : « Le Real Madrid CF annonce que Carlo Ancelotti sera l’entraîneur de l’équipe première du club pour les trois prochaines saisons.

« La cérémonie de signature du contrat aura lieu demain avec le président du club Florentino Pérez au Real Madrid City, après quoi Ancelotti s’adressera aux médias à partir de 18 heures (CET) lors d’une conférence de presse en ligne. »

Carlo Ancelotti est de retour au Bernabeu six ans après la fin de son premier mandat



Ancelotti est de retour au Bernabeu après le départ de Zinedine Zidane. Le joueur de 48 ans est parti après que le club n’a pas remporté de trophée cette saison pour la première fois depuis la campagne 2009/10.

Le Français a déclaré lundi qu’il avait choisi de partir car le club « n’a plus la foi en moi dont j’ai besoin ».

C’est la deuxième fois que l’ancien milieu de terrain du Real quitte son poste de manager. En 2018, il est parti après avoir remporté neuf grands honneurs lors de son premier passage, dont trois Ligues des champions.

La décision d’Ancelotti – qui avait précédemment entraîné le Real entre 2013 et 2015 – s’est rapidement développée, le président Florentino Perez ayant personnellement dirigé les négociations après le départ de Zidane.

Lors de son premier passage au Bernabeu, Ancelotti a mené le Real à la victoire en finale de la Ligue des champions 2014 contre ses rivaux de l’Atletico Madrid, ainsi que la Copa del Rey, la Super Coupe de l’UEFA et la gloire de la Coupe du monde des clubs cette année-là.

Cependant, il a été limogé en 2015 après avoir terminé la saison sans trophée majeur, après quoi il a entraîné le Bayern Munich et Napoli, avant de rejoindre Everton.

Il a stabilisé le navire à Goodison Park après avoir remplacé Marco Silva à la mi-saison, puis a supervisé la poussée des Toffees pour la qualification européenne cette campagne.

Cependant, la saison d’Everton a été minée par leur forme à domicile constamment médiocre – ils n’ont remporté que six matches dans leur propre stade en Premier League – ce qui les a finalement vus terminer 10e.

Ancelotti était lié à un retour au Real depuis plusieurs semaines, mais a rejeté ces informations en mai comme « pas vraies ».

« C’est une bonne publicité pour moi d’être lié au Real Madrid, mais ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré. «Je suis vraiment content de rester ici.

Le journaliste de Sky Sports News, Vinny O’Connor, donne un aperçu du départ de Carlo Ancelotti d’Everton et discute des candidats par lesquels le club pourrait chercher à le remplacer



« Ancelotti sort une surprise pour Everton »

Analyse du journaliste de Sky Sports News Vinny O’Connor…

« Il y a eu des hauts placés cette saison pour Carlo Ancelotti, il a commencé avec sept victoires consécutives dans toutes les compétitions.

« Bien qu’ils n’aient jamais vraiment redécouvert ce genre de cohérence, ils ont battu Liverpool pour la première fois depuis 1999, ce qui a marqué le début d’une série de trois victoires qui les a maintenus dans la chasse à l’Europe.

« Mais ensuite, ils n’ont remporté que trois de leurs 12 matches de championnat restants, dont le dernier match à domicile de la saison devant 6 000 fans à Goodison Park.

« Cette défaite 5-0 contre Manchester City lors de la dernière journée a vraiment résumé la chute d’Everton des espoirs européens à une 10e place.

« C’est une surprise. Ce n’est qu’au cours des deux dernières semaines qu’Ancelotti a rencontré le conseil d’administration pour finaliser les plans de transfert pour l’été à venir.

« Avant la fin de la saison, il a été interrogé sur les liens avec le Real Madrid et il les a minimisés.

« Il a souligné tout au long de son séjour à Everton à quel point il s’était senti bien accueilli, comment il s’était bien installé dans la région, comment il voulait faire partie du grand projet, pour aider à obtenir un succès qui serait signifie finalement qu’il serait le manager pour les emmener dans leur nouveau stade potentiel.

« Everton est maintenant à la recherche de son sixième manager permanent depuis que David Moyes a rejoint Manchester United en 2013.

« David Moyes est sans surprise lié, il était en ligne pour un retour avant que Fahrad Moshiri ne nomme Ancelotti, mais les négociations avec West Ham sont bien avancées pour le lier à un nouvel accord.

Le journaliste de football espagnol Alvaro Montero dit que Zinedine Zidane est « imprévisible » après avoir démissionné de son poste d’entraîneur-chef du Real Madrid pour la deuxième fois



Une vraie carte de visite suffisante pour mettre fin au projet Ancelotti

Analyse de Ben Grounds de Sky Sports…

Il n’y a pas d’échappatoire au risque qui est venu avec Everton de nommer un manager du pedigree de Carlo Ancelotti dans le match il y a 18 mois.

En choisissant de poursuivre l’Italien plutôt que d’autres candidats dont David Moyes, Everton connaissait le potentiel d’un club plus illustre – en particulier avec un bilan de succès sous sa direction – exprimant un intérêt si leur maison devait être remise en ordre.

Ce qui piquera pour les supporters, ce sont les paroles d’Ancelotti, juste une semaine après le cambriolage de la maison de sa famille Crosby et peu de temps après avoir mis fin à l’attente de 22 ans d’Everton pour une victoire à Anfield en février.

« J’aimerais être là lorsque le nouveau stade sera ouvert », a-t-il déclaré. « Ce sera une bonne réussite pour moi. Terminer le contrat ici en 2024 signifie que vous avez fait du bon travail et que lorsque vous faites du bon travail, le contrat ne sera pas interrompu en 2024. Cela continuera. Le temps que j’ai passé ici est un an et je me suis senti vraiment bien donc j’aimerais rester le plus longtemps possible. «

Image:

Carlo Ancelotti s’est entretenu avec la hiérarchie du club la semaine dernière seulement sur les plans de transfert d’été



Il convient de rappeler comment le joueur de 61 ans est arrivé à Goodison Park en premier lieu.

Son stock avait chuté après un départ acrimonieux de Naples. Le propriétaire du club de Serie A, Aurelio De Laurentiis, a mis fin à son séjour de 16 mois et l’a renvoyé moins d’une heure après sa qualification pour le huitième de finale de la Ligue des champions.

De Laurentiis a cité une mauvaise forme domestique; Napoli était septième de la Serie A, huit points en dehors des quatre premiers et 17 points du sommet. Son départ est survenu le 10 décembre 2019 – mais à peine 11 jours plus tard, il a été nommé patron d’Everton de manière sensationnelle.

C’est un homme qui a remporté 15 trophées majeurs au cours de sa carrière et est l’un des trois seuls managers à avoir remporté trois Coupes d’Europe / Ligues des champions – avec la légende de Liverpool Bob Paisley et Zidane.

Everton était 15e de la Premier League et quatre points en dehors de la zone de relégation lorsque ce vainqueur en série est devenu le quatrième entraîneur permanent du club en 21 mois.

Naturellement, il y avait ceux qui étaient sceptiques quant à l’embauche d’un manager réputé pour ses courtes périodes et son succès instantané sur la sellette dans un club qui avait été en désarroi vers la fin du mandat de Marco Silva.

Cependant, Ancelotti a savouré le nouveau défi et est rapidement tombé amoureux de sa maison côtière, développant une forte affinité avec les supporters affamés de succès.

Il a stabilisé Everton dans la seconde moitié de la saison 2019/20, guidant le club en toute sécurité loin de tout problème de relégation tout en évaluant ceux qu’il voulait construire son équipe dans le but de ramener le football européen dans sa première campagne complète.