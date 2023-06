Carlo Ancelotti dit qu’il pense toujours que Karim Benzema devrait prendre sa retraite au Real Madrid dans un contexte d’incertitude persistante quant à l’avenir de l’attaquant.

Le contrat de Benzema court jusqu’à l’été prochain, mais le joueur de 35 ans a reçu une offre lucrative pour rejoindre un club en Arabie saoudite.

Jeudi, des sources du club et des personnalités du personnel d’entraîneurs de l’équipe première de Madrid ont déclaré L’athlétisme que Benzema était sur le point de partir, tandis que le camp du joueur a également indiqué qu’il se préparait à un déménagement.

Mais après des rencontres clés entre Ancelotti et des personnalités de la haute direction du club, de nouveaux doutes planent sur les plans de l’attaquant.

Interrogé dans un premier temps sur l’avenir de Benzema samedi, Ancelotti s’est contenté d’insister sur le fait que son effectif la saison prochaine serait « compétitif ».

Poussant plus loin son affirmation précédente selon laquelle «les légendes de Madrid doivent rester à Madrid et prendre leur retraite ici», Ancelotti a déclaré: «C’est ainsi que pensent le Real Madrid et le club. Mais les joueurs peuvent avoir d’autres mentalités, comme avoir des carrières plus longues, jouer plus… mais je maintiens : c’est ce que je pense et c’est ce que pense le club.

Interrogé sur une quatrième question pour savoir s’il s’attendait à ce que Benzema continue en Espagne, Ancelotti a déclaré: « Il lui reste un an sur son contrat, nous n’avons donc aucun doute ».

Ancelotti a admis que le club devait « bien gérer la situation » alors qu’il se prépare pour une reconstruction estivale, mais le patron du Real a déclaré que Benzema était apte à affronter l’Athletic Bilbao lors de son dernier match de la saison dimanche.

Il a ajouté: « (Benzema) est prêt à jouer demain, il a très bien récupéré. »

Benzema, qui est le deuxième meilleur buteur madrilène de tous les temps avec 353 buts en 647 matchs, s’est entraîné comme d’habitude vendredi matin.

S’exprimant tard jeudi soir lors des prix Marca – ses premiers mots publics depuis janvier – il avait déclaré: «Je suis à Madrid. Ce dont les gens parlent, c’est d’Internet et la réalité n’est pas Internet

« En ce moment, je suis ici, je profite de tous les jours et il y a un match le dimanche. »

Benzema, qui a rejoint Madrid depuis Lyon en 2009, a remporté son premier Ballon d’Or l’année dernière et a remporté 24 trophées au cours de son séjour au club, dont quatre titres de la Liga et cinq trophées de la Ligue des champions.

Cette saison, il a marqué 30 buts en 42 apparitions dans toutes les compétitions malgré des problèmes musculaires pendant les périodes de la campagne.

