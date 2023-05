Carlo Ancelotti nie que l’emploi du Real Madrid soit menacé après la sortie de l’UCL

Carlo Ancelotti a nié qu’il y ait des doutes sur son avenir en tant qu’entraîneur du Real Madrid après leur raclée 4-0 par Manchester City lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi.

Bernardo Silva a marqué deux fois en première mi-temps pour donner l’avantage à City au stade Etihad, avant que le but contre son camp d’Eder Militao et la frappe dans le temps additionnel du remplaçant Julian Alvarez ne fassent 5-1 à City au total.

L’élimination en demi-finale de Madrid signifie qu’ils ont raté à la fois la Ligue des champions et la Liga cette saison, après que Barcelone ait été couronnée championne d’Espagne dimanche.

Cependant, Ancelotti – dont le contrat court jusqu’en juin 2024 – a déclaré que l’échec de l’obtention de l’un ou l’autre des trophées ne devrait pas soulever de questions quant à savoir s’il sera toujours en charge la saison prochaine.

« Personne ne doute », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match, « parce que le président [Florentino Perez] était tout à fait clair il y a deux semaines. Donc personne ne doute. »

Carlo Ancelotti a entraîné mercredi son 191e match de Ligue des champions, dépassant le record détenu par Sir Alex Ferguson. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

L’entraîneur italien faisait référence aux remarques que Perez a faites après que Madrid a remporté la Copa del Rey, battant Osasuna 2-1 en finale le 6 mai, en disant « Je ne veux pas en savoir plus sur [Ancelotti’s future]. Il a un contrat et nous sommes contents. »

Ancelotti a remporté un doublé en Liga et en Ligue des champions à son retour au Real Madrid pour un deuxième passage en 2021-22 – ainsi que la Supercopa espagnole – et a ajouté la Copa del Rey, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs cette saison.

La défaite 4-0 contre City est la plus lourde défaite de Madrid en Ligue des champions depuis 2009, lorsqu’ils ont été battus par Liverpool sur le même score en huitièmes de finale.

« Faire une évaluation aujourd’hui, en ce moment, n’a pas de sens », a déclaré Ancelotti, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la performance. « C’est une défaite qui fait mal, ça fait très mal. Mais parfois ça peut arriver dans le football.

« Vous arrivez en demi-finale de la Ligue des champions contre un adversaire fort, ils jouent mieux que vous et méritent d’aller en finale. Nous devons penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des champions, pour apprendre et être meilleurs. »

« L’adversaire a été meilleur du début à la fin », a déclaré le défenseur Dani Carvajal. « On a manqué un peu de… je ne dirais pas d’attitude. Mais on s’est assis trop tôt. Et quand on a fait un pas en avant, on a eu nos meilleures minutes. »