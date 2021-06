Carlo Ancelotti: La carte de visite du Real Madrid est suffisante pour mettre fin au séjour d’Everton, mais le nouveau manager doit grandir avec le projet du club | Actualités footballistiques

Il n’y a pas d’échappatoire au risque qu’Everton ait nommé un manager du pedigree de Carlo Ancelotti dans le jeu il y a 18 mois.

En choisissant de poursuivre l’Italien plutôt que d’autres candidats dont David Moyes, Everton connaissait le potentiel d’un club plus illustre – en particulier avec un palmarès de succès sous sa direction – exprimant un intérêt si leur maison devait être remise en ordre.

Ce qui piquera les supporters, ce sont les mots d’Ancelotti, juste une semaine après le cambriolage de la maison de sa famille Crosby et peu de temps après qu’il ait mis fin aux 22 ans d’attente d’Everton pour une victoire à Anfield en février.

« J’aimerais être là quand le nouveau stade sera inauguré », a-t-il déclaré. « Ce sera une bonne réalisation pour moi. Terminer le contrat ici en 2024 signifie que vous avez fait du bon travail et quand vous faites du bon travail, le contrat ne sera pas arrêté en 2024. Il continuera. Le temps que j’ai passé ici est un an et je me sens vraiment bien donc j’aimerais rester le plus longtemps possible. »

Ancelotti revient à la place de Zinedine Zidane



Mais le Real Madrid a remplacé un triple vainqueur de la Ligue des champions par un autre, revenant à un ancien visage de la même manière qu’il a remplacé Santiago Solari par Zinedine Zidane en mars 2019. Le conseil d’administration d’Everton se réunira mardi soir pour discuter d’éventuels remplacements.

Il convient de rappeler comment l’homme de 61 ans est arrivé à Goodison Park en premier lieu.

Son stock s’était effondré après un départ acrimonieux de Naples. Le propriétaire du club de Serie A, Aurelio De Laurentiis, a mis fin à son séjour de 16 mois et l’a licencié moins d’une heure après s’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

De Laurentiis a cité la mauvaise forme domestique; Napoli était septième de la Serie A, à huit points du top quatre et à 17 du sommet. Son départ est intervenu le 10 décembre 2019 – mais à peine 11 jours plus tard, il a été nommé de manière sensationnelle patron d’Everton.

C’était un homme qui a remporté 15 trophées majeurs au cours de sa carrière et est l’un des trois seuls managers à avoir remporté trois Coupes d’Europe / Ligue des champions – avec la légende de Liverpool Bob Paisley et Zidane.

Everton était 15e de Premier League et à quatre points de la zone de relégation lorsque ce vainqueur en série est devenu le quatrième manager permanent du club en 21 mois.

















Jamie Carragher et Kevin Campbell discutent des luttes récentes d’Everton en Europe et de leurs ambitions sous Carlo Ancelotti



Naturellement, il y avait ceux qui étaient sceptiques quant à l’embauche d’un manager réputé pour ses courtes périodes et son succès instantané dans le hotseat dans un club qui avait été en plein désarroi vers la fin du mandat de Marco Silva.

Ancelotti a cependant apprécié le nouveau défi et est rapidement tombé amoureux de sa maison côtière, développant une forte affinité avec des supporters affamés de succès.

Il a stabilisé Everton dans la seconde moitié de la saison 2019/20, guidant le club en toute sécurité loin de tout problème de relégation tout en évaluant ceux autour desquels il voulait construire son équipe dans le but de ramener le football européen dans sa première campagne complète.

Ancelotti avec le directeur du football Marcel Brands



Aux côtés du directeur du football Marcel Brands, le recrutement de l’été dernier s’est avéré très fructueux ; Ancelotti a retrouvé Allan, tandis qu’Abdoulaye Doucoure a été signé pour 25 millions de livres sterling de Watford alors que la faiblesse perçue du milieu de terrain était corrigée.

Le gardien de but Robin Olsen a été prêté et le Suédois a offert une bonne concurrence à Jordan Pickford, tandis que James Rodriguez était l’achat phare du Real Madrid, un coup avec l’avantage supplémentaire d’être effectivement un transfert gratuit.

Alors que James a soufflé le chaud et le froid, miné par des blessures insignifiantes, le choix du peloton a été Ben Godfrey, signé dans un accord de 25 millions de livres sterling avec Norwich. Le défenseur polyvalent est devenu le favori des fans et sa forme a été récompensée par une place dans l’équipe d’Angleterre provisoire de 33 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Ancelotti a réussi à attirer James Rodriguez à Everton



Le pouvoir d’attraction d’Ancelotti a très certainement joué un rôle dans la conviction de James de rejoindre, et tandis que les espoirs du club de faire atterrir des joueurs d’une réputation similaire dans le jeu diminueront naturellement, les dissidents prétendront qu’Everton risquait de devenir une maison de semi-retraite pour les stars déchues. .

Everton a été le meneur de jeu en début de saison, remportant ses sept premiers matchs dans toutes les compétitions. Ancelotti a été nommé manager du mois de septembre, entraînant naturellement une chute de forme, mais son équipe était toujours deuxième le lendemain de Noël.

La clé de l’amélioration par rapport à la saison précédente avait été la forme à l’extérieur de l’équipe qui finirait par être la quatrième meilleure de la ligue – 11 victoires sur la route étaient leur plus grand nombre en une saison depuis les vainqueurs du titre 1984/85. Mais seulement six victoires à domicile – le 15e pire record de la division – ont mis fin à toutes les aspirations européennes.

Ancelotti était parfois à l’épreuve des balles parmi les supporters lorsque les résultats ne se matérialisaient pas à Goodison; sa sélection d’équipe après une défaite à l’extérieur à Newcastle a été critiquée, mais la faute a été largement imputée aux joueurs plutôt qu’à sa tactique lorsque l’incohérence est devenue un problème de plus en plus important.

















Faits saillants de la victoire de Manchester City sur Everton en Premier League



La manière dont les résultats d’Everton se sont estompés vers la fin de la campagne pour terminer 10e, laissant les fans avec un sentiment de déception accablant, a certainement placé une note amère sur ce qui avait été une saison encourageante.

Pour Ancelotti, cela aurait bien pu être un facteur contribuant à sa décision de débrancher la prise – pleinement conscient de l’ampleur de la tâche qui lui reste à accomplir au moment de son neuvième revers à domicile contre Sheffield United en mai dernier. Il semblait inquiétant à court de réponses sur la façon de le rectifier.

La démolition 5-0 aux mains des champions de Manchester City lors de la dernière journée a souligné à quel point l’équipe nécessite une intervention chirurgicale au cours de l’été, mais il ne s’agit pas d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.

L’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri a montré qu’il était pleinement déterminé à ramener le succès à la moitié bleue du Merseyside, surtout dans sa poursuite d’Ancelotti, dont le contrat était estimé à 11,5 millions de livres sterling par an.

















Graeme Sharp pense que déménager dans un stade plus grand mettra Everton dans une position plus forte pour attirer les meilleurs joueurs et grandir en tant que club



Le milliardaire a supervisé 500 millions de livres sterling dépensés pour les seuls transferts depuis son arrivée en février 2016, tandis que le développement d’un nouveau stade coûtera 500 millions de livres supplémentaires.

Alors que l’échec du club à se qualifier pour la compétition européenne aura eu un impact sur les objectifs de transfert, on pensait que Moshiri était prêt à donner à Ancelotti la liberté de superviser un autre été de lourdes dépenses. Il n’y aura pas de pénurie de prétendants pour le poste.

En dehors du traditionnel « Big Six », le rôle de manager d’Everton est toujours l’un des plus grands et des plus convoités du football anglais. Le nouveau terrain d’une capacité de 52 000 personnes à Bramley-Moore Dock en 2024 indique la nomination d’un responsable capable de grandir aux côtés d’une équipe inondée d’un potentiel passionnant.

Ben Godfrey et Dominic Calvert-Lewin ont excellé



Nuno Espirito Santo – qui est le favori pour le poste de Crystal Palace – et Eddie Howe ont été liés au poste vacant, tandis que West Ham est convaincu qu’une nouvelle prolongation de contrat de trois ans incitera David Moyes à s’éloigner de son ancien club.

Le manager des Rangers et ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, est un autre nom choc dans le cadre. D’autres seraient considérés comme Rafa Benitez, Paulo Fonseca, Erik ten Hag et Roberto Martinez.

Après l’échec des prédécesseurs d’Ancelotti, son remplaçant doit être un entraîneur ambitieux qui reflète l’image du club et s’engage pleinement à investir son avenir dans la vision à long terme d’Everton.

Les supporters ne se faisaient pas d’illusions sur le fait que devenir prétendant à la Ligue des champions dans les 18 mois était un objectif irréaliste, mais l’une des dernières interviews d’Ancelotti indiquait un homme qui était là pour le long terme.

« Je pense toujours que nous sommes sur la bonne voie pour nous battre et concourir pour les premières positions de la Premier League, compte tenu de ce qui s’est passé cette saison », a-t-il déclaré.

« Cette saison a confirmé le fait que nous étions vraiment compétitifs, surtout contre les équipes les plus fortes de la compétition, contre United, Liverpool, Chelsea.

Nuno Espirito Santo a déjà été lié en remplacement



« Nous avons obtenu des résultats de ces matchs et cela a donné confiance en moi et au club pour l’avenir. L’équipe s’est améliorée, et j’en suis sûr : l’équipe sera plus compétitive. »

En fin de compte, il ne suffisait pas de résister à la carte de visite du Real, qui a toujours fait ses preuves lorsqu’il s’agit d’attirer un manager du club 10e de la Premier League.

Alors que le temps d’Ancelotti s’est peut-être terminé prématurément, Everton doit emporter avec eux les progrès réalisés pendant son règne et continuer à construire un avenir radieux.

Les plans de transfert d’été d’Everton analysés

Moise Kean veut prolonger son séjour au PSG



La fenêtre de transfert s’ouvre le 9 juin mais après avoir vu les premières promesses s’effondrer, que doit faire Everton cet été ?

Everton cherchera à fournir plus de couverture à Dominic Calvert-Lewin cet été après l’impact limité de Josh King après son déménagement en janvier de Bournemouth.

Le club prendra une décision sur l’avenir de l’attaquant Moise Kean, dont le prêt réussi au Paris Saint-Germain a été convenu sans option d’achat.

Les Merseysiders souhaitent prolonger le séjour du gardien Robin Olsen avec la fin de son propre contrat de prêt avec la Roma. L’international suédois a bien suppléé Jordan Pickford lorsqu’il a été appelé cette saison.

Carlo Ancelotti a également ciblé un successeur pour le capitaine du club Seamus Coleman depuis l’été dernier, avec l’arrière droit de Norwich Max Aarons sur leur liste restreinte et disponible pour environ 30 millions de livres sterling.

Theo Walcott a fait un changement permanent à Southampton, mais Everton déchargera probablement Yannick Bolasie cet été pour laisser la place à un autre joueur offensif large pour assurer la concurrence à travers la ligne avant.