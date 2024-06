Carlo Ancelotti a insisté sur le fait qu’il avait été mal interprété après avoir suggéré que le Real Madrid avait l’intention de rejeter une invitation à participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA l’année prochaine.

La compétition devrait être étendue à 32 équipes et se jouera sur quatre semaines aux États-Unis l’été prochain après la conclusion de la saison 2024-25.

Madrid devrait être l’un des clubs les plus remarquables à participer, ayant remporté le tournoi à cinq reprises au cours des neuf dernières années.

Ancelotti aurait déclaré que le Real Madrid ne jouerait pas parce que la FIFA n’offrait pas suffisamment d’argent, et pensait que d’autres équipes suivraient son exemple.

« La FIFA oublie que les clubs et les joueurs ne participeront pas à ce tournoi », a déclaré Ancelotti dans une interview accordée à Il Giornale, cité par Relevé.

Carlo Ancelotti avait laissé entendre que le Real Madrid rejetterait une invitation à disputer le Mondial des Clubs, avant d’affirmer plus tard qu’il avait été mal interprété.

Le Real Madrid a remporté la compétition cinq fois au cours des neuf dernières années

Ancelotti avait suggéré que le président de la FIFA, Gianni Infantino (photo), n’offrait pas assez d’argent aux clubs

« Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d’euros et ils veulent nous donner cet argent pour toute la compétition. Négatif.

« Le Real Madrid, comme d’autres clubs, nous déclinerons l’invitation. »

Le Real Madrid a depuis publié un communiqué dans lequel il insiste sur son intention de participer à la compétition qu’il a remportée cinq fois au cours des neuf dernières années.

Ancelotti s’est rendu sur Instagram peu de temps après, affirmant que ses citations de l’interview précédente avaient été mal interprétées.

Chelsea et City sont les représentants de l’Angleterre dans le tournoi, ayant remporté la Ligue des champions respectivement en 2021 et 2023.

Ils constituent deux des 12 nations européennes invitées à la compétition, parmi lesquelles figurent les vainqueurs du premier trophée européen de chacune des quatre dernières saisons. Les autres places du continent ont été attribuées en fonction du classement UEFA des clubs au cours des quatre dernières années.

Ils seront rejoints par quatre équipes d’Asie et quatre d’Afrique, ainsi que six d’Amérique du Sud et quatre d’Amérique du Nord. L’Océanie obtient une place, la dernière place étant attribuée à une équipe de la MLS au nom du pays hôte.

Les villes hôtes aux États-Unis restent à déterminer.

Les 32 équipes seront réparties en huit groupes, parmi lesquels les deux premiers se qualifieront pour les huitièmes de finale.

La décision de la FIFA d’étendre la Coupe du monde des clubs a été critiquée ces dernières semaines en raison d’inquiétudes concernant le bien-être des joueurs.

Les dirigeants de la Premier League et de la Liga ont menacé de boycotter la compétition et ont accusé la FIFA de « tuer le jeu » en ajoutant davantage de matches à un calendrier de football déjà chargé.

Le PDG de Manchester City, Ferran Soriano (à droite), estime que l’expansion fait partie d’une « crise » pour la programmation des matches.

LES ÉQUIPES SE QUALIFIENT POUR LA COUPE DU MONDE DES CLUB DE LA FIFA ÉQUIPES EUROPÉENNES (12 espaces) : Chelsea, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Red Bull Salzbourg ÉQUIPES SUD-AMÉRICAINES (six espaces) : Palmeiras, Flamengo, Fluminese, River Plater (deux spots à confirmer) ÉQUIPES NORD-AMÉRICAINES (quatre espaces, plus un emplacement hôte) : Monterrey, Seattle Sounders, Leon, Pachuca (une place à confirmer) ÉQUIPES ASIATIQUES (quatre espaces) : Al-Hilal, Diamants rouges d’Urawa, Al Ain, Ulsan HD ÉQUIPES AFRICAINES (quatre espaces) : Al Ahly, Wydad Casablanca, Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns ÉQUIPES OCÉANIENNES (un espace): Ville d’Auckland

Le patron de la PFA, Maheta Molango, a même révélé que des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre la FIFA si elle ne revient pas sur son projet d’étendre la Coupe du monde des clubs.

« Ceux qui dirigent le jeu doivent écouter », a-t-il déclaré au Sun. « S’ils ne le font pas, alors en tant que syndicats, nous avons la responsabilité d’agir envers les joueurs – et la voie légale est la prochaine étape.

« Les instances dirigeantes ont eu toutes les chances de s’engager de manière significative avec nous sur ce sujet, mais elles n’y sont pas parvenues. Les charges de travail actuelles des joueurs sont insoutenables.

Le PDG de Manchester City, Ferran Soriano, estime également que le passage à un format à 32 équipes représente une partie d’une « crise » en matière de calendrier des matches, laissant entendre que les champions de Premier League pourraient également se demander si participer est dans leur meilleur intérêt.

Cependant, le propriétaire du PSG, Nasser Al-Khelaifi, n’a pas l’intention de retirer son équipe de la compétition et a insisté sur le fait que la Coupe du monde des clubs serait « plus grande que la Coupe du monde ».