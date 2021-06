Carlo Ancelotti fait un retour choc au Real Madrid après avoir quitté Everton

Le Real Madrid a annoncé le retour choc de Carlo Ancelotti en tant que manager après avoir confirmé son départ de l’équipe de Premier League Everton mardi.

Ancelotti, 61 ans, a signé un contrat de trois ans avec Madrid et sera présenté mercredi lors d’une conférence de presse, a annoncé le club dans un communiqué.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Marcotti : Déjà vu de 2018 alors que Zidane démissionne à nouveau

– Madrid espère que « l’orange porte-bonheur » du nouveau maillot domicile changera la donne

L’Italien remplacera son ancien assistant Zinedine Zidane, qui a démissionné la semaine dernière, au Bernabeu.

Zidane a mené Madrid à la deuxième place de la Liga et aux demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière avant de démissionner, alléguant un manque de soutien du président Florentino Perez.

« Je tiens à remercier le conseil d’administration, les joueurs et les Evertonians pour le formidable soutien qu’ils m’ont tous apporté pendant mon séjour au club », a déclaré Ancelotti dans un communiqué. déclaration.

« J’ai un respect total pour tous ceux qui sont associés à Everton et j’espère qu’ils pourront saisir les opportunités passionnantes qu’ils ont devant eux.

Carlo Ancelotti a mis fin à son séjour de deux ans à Everton pour revenir au Real Madrid.’ Photo de Jan Kruger/Getty Images

« Bien que j’aie aimé être à Everton, une opportunité inattendue m’a été présentée et je pense que c’est la bonne décision pour moi et ma famille en ce moment. »

Ce sera le deuxième passage d’Ancelotti à la tête de Madrid après avoir pris le poste en 2013 après le départ de Jose Mourinho. L’Italien a remporté la Ligue des champions, la Copa del Rey, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en deux ans au club.

En tant que joueur, Ancelotti a été un milieu de terrain couronné de succès pour la Roma, l’AC Milan et l’Italie, remportant trois titres de Serie A et deux Coupes d’Europe.

Sa carrière d’entraîneur a commencé à la Reggiana de Serie B, et après des passages à Parme et à la Juventus, il a acquis une réputation de spécialiste de la Ligue des champions à Milan, remportant la compétition en 2003 et 2007.

Ancelotti a connu de nouveaux succès à Chelsea et au Paris Saint-Germain où il a remporté le titre de champion avec les deux clubs avant que Perez ne l’amène à Madrid en juin 2013.

Il était une figure populaire du club parmi les fans et les dirigeants, en particulier lors de sa première saison.

Le premier trophée d’Ancelotti était la Copa del Rey en avril 2014, battant Barcelone en finale avec Gareth Bale marquant un vainqueur tardif mémorable à Mestalla.

Sa prochaine pièce d’argenterie a été l’une des plus importantes de l’histoire du club, une Ligue des champions – sa troisième en tant qu’entraîneur – remportée à Lisbonne en mai 2014, avec une victoire 4-1 contre son rival Atletico Madrid après prolongation.

La victoire a mis fin à l’attente de 12 ans de Madrid pour une 10e Coupe d’Europe et a assuré la place d’Ancelotti dans le livre des records du club. Il est également devenu le premier entraîneur à remporter la compétition à trois reprises à l’ère de la Ligue des champions. Cette réalisation a ensuite été égalée par Zidane, qui a dirigé Los Blancos à trois victoires successives de 2016 à 2018.

Cependant, la forme de ligue de l’équipe est devenue plus incohérente – ils ont terminé troisième en 2013-14 et deuxième en 2014-15 – et lors de sa deuxième campagne, il y a eu des critiques sur l’approche managériale détendue perçue d’Ancelotti.

Il a été limogé en mai 2015 et a ensuite entraîné le Bayern Munich, Napoli et plus récemment Everton, qui a terminé dixième de la Premier League la saison dernière.