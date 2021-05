Carlo Ancelotti fait l’éloge du «froid» Dominic Calvert-Lewin après la défaite d’Everton contre West Ham | Actualités du football

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a salué la finition « froide » de Dominic Calvert-Lewin après que le 16e but de l’attaquant en Premier League de la saison a assuré une victoire 1-0 vitale contre West Ham au London Stadium.

La frappe de Calvert-Lewin en première mi-temps a suffi à assurer trois points aux Toffees et à les maintenir dans la course pour l’Europe.

C’était la 11e victoire d’Everton à l’extérieur de la saison, seule leur mauvaise forme à domicile les empêchant d’être dans le mélange pour les quatre premiers eux-mêmes.

Ancelotti était ravi de la démonstration énergique de Calvert-Lewin, à la fois en attaque et en défense, le talisman de l’équipe tombant au sol d’épuisement au coup de sifflet final.

















« Calvert-Lewin – et aussi Richarlison – ont fait un travail fantastique pour l’équipe », a déclaré Ancelotti. « Je leur ai demandé de jouer verticalement et d’attaquer dans le dos. Ils l’ont fait plusieurs fois. Le but qu’il a marqué aujourd’hui est celui d’un buteur de haut niveau.

« C’est un but où l’attaquant prépare son mouvement et se déplace au bon moment avec beaucoup de vitesse, puis il a eu froid devant le gardien de but. Il n’a pas marqué beaucoup de buts comme celui-ci. Il a marqué la plupart de ses buts. à partir de centres ou avec une touche dans la surface. C’est l’objectif d’un meilleur attaquant. «

À certains moments de ce trimestre, Everton a montré qu’il pouvait être un match pour n’importe qui, mais sa constance de bons résultats sur la route correspond à un record abject à Goodison Park où ils ont perdu huit fois.

Le club de Merseyside doit se débarrasser de son inconfort à domicile contre Sheffield United et Wolves et exiger la même excellence produite lors de leurs voyages, comme le montre une fois de plus en célébrant une cinquième victoire à l’extérieur dans la capitale – la première fois dans l’histoire du club de nombreuses victoires à Londres en une seule saison.

Craig Dawson ne parvient pas à s’attaquer à Dominic Calvert-Lewin



Sur la base de ces preuves, il y a beaucoup de choses sur lesquelles s’appuyer et Ancelotti a encore besoin de quelques fenêtres de transfert pour fournir à son équipe la chirurgie nécessaire pour élever le niveau de compétition dans la formation de départ d’Everton.

« Nous avons très bien défendu et ce n’était pas facile », a-t-il concédé. « Mais nous avons bien couvert les espaces intermédiaires et avons essayé de jouer sur la contre-attaque.

« En seconde période, nous pourrions faire mieux, mais peu importe. Toutes les fois où nous avons gagné à l’extérieur, c’est ce genre de performance, et avec cela, nous avons remporté 11 matchs à l’extérieur. C’est beaucoup. »

Le football européen est arrivé le plus récemment pour Everton en 2017, lorsqu’ils ont subi une sortie lamentable de la phase de groupes de la Ligue Europa. Avec la saison de Premier League dans sa dernière quinzaine, ils sont à nouveau prêts pour une autre aventure étrangère, mais ils doivent reproduire cette démonstration acharnée à Aston Villa jeudi, en direct sur Sky Sports.

Calvert-Lewin met Everton en tête



« C’était une victoire vitale car si nous ne gagnions pas ici, nous serions hors de combat pour l’Europe », a poursuivi Ancelotti. « Il y avait de la pression sur le match mais nous l’avons bien géré. Nous avons joué défensivement au sommet, et nous étions vraiment dangereux en contre-attaque.

« Les joueurs ont compris l’importance de ce jeu. L’attitude, l’esprit et la motivation étaient vraiment élevés aujourd’hui. Il doit en être de même contre Aston Villa. Il est important que les joueurs ressentent le jeu.

« Nous ne sommes pas une équipe de possession parce que nous avons des qualités différentes. La corrélation entre possession et victoire n’est pas pour le football, c’est pour un autre sport. Nous savions que c’était un match vital et il y en a un autre jeudi donc nous devons être prêts. .

« L’attitude est la base de cette équipe car sans l’attitude, nous sommes morts. »

West Ham reste cinquième et doit se regrouper pour ses trois derniers matchs de Premier League, avec encore beaucoup à faire d’une saison au cours de laquelle ils ont défié les attentes.

Il s’agissait de la possession la plus élevée d’un match de Premier League par une équipe de David Moyes (68,8%) depuis Manchester United contre Fulham en février 2014 (75,4%).

« J’étais heureux que notre jeu s’améliore », a déclaré Moyes. «C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé pour m’améliorer et nous l’avons montré. Mais nous leur avons donné un but terrible. C’était un match avec très peu d’occasions en vérité.

« C’était terrible de défendre de mon point de vue car c’était beaucoup trop facile pour lui de marquer. Nous nous sommes arrêtés pendant une seconde et cela s’est avéré coûteux.

Michail Antonio a l’air abattu au coup de sifflet final



« C’est très facile ce que nous devons faire. Nous devons continuer à gagner. Je ne pense pas que nous méritions de perdre aujourd’hui, mais nous devrons simplement essayer de décrocher la prochaine victoire dès que possible.

« Je pense que parce que nous avons perdu aujourd’hui, et je me suis fixé comme objectif où nous devions aller [to qualify for the Champions League], Je sentais que la défaite pourrait faire un pas de trop pour nous. Dans l’ensemble, nous les avons battus à Goodison, ils nous ont battus aujourd’hui, donc les matchs ont été assez serrés.

« Nos chiffres de course et notre physique ont été excellents tout au long de la saison. Manuel Lanzini s’est blessé et Aaron Cresswell a pris un coup pour un défi, mais dans l’ensemble, les niveaux de forme physique ont été bons. »

Moyes a déclaré qu’il était trop tôt pour fournir une évaluation sur Lanzini, qui avait subi une tension à la cuisse, tandis que Cresswell était incapable de continuer en raison d’une jambe morte. Le patron des Hammers a également refusé de fixer un délai pour le retour de Declan Rice.

West Ham visite Brighton au stade Amex samedi, en direct sur Sky Sports Premier League et Événement principal; le coup d’envoi est à 20h.

Everton voyage pour affronter Aston Villa jeudi, en direct sur Sky Sports Premier League et Événement principal; le coup d’envoi est à 18h.