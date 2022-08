Carlo Ancelotti et Xavi Hernandez regardent vers la fin du mercato

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et son homologue barcelonais Xavi Hernandez ont expliqué samedi ce qu’ils attendaient des derniers jours du mercato.

Avec la fermeture de la fenêtre le 31 août, la plupart des regards sont tournés vers d’éventuels départs au Real Madrid et les options du club d’acheter un attaquant pour fournir une sauvegarde à Karim Benzema.

Cependant, Ancelotti a déclaré qu’il ferait confiance à Mariano Diaz, que beaucoup s’attendaient à quitter avant la fin du mois, rapporte Xinhua.

« Je compte sur Mariano ; il a le meilleur attaquant du monde devant lui et il lui est beaucoup plus difficile d’obtenir un match que les autres », a déclaré Ancelotti, moins clair sur l’avenir de Marco Asensio.

“Nous avons beaucoup de ressources dans notre équipe et si Marco part, nous n’allons signer personne, car nous n’en avons pas besoin”, a-t-il déclaré.

Ancelotti a également confirmé que l’ancien milieu de terrain du Real Betis Dani Ceballos resterait au club, commentant qu ‘”il veut rester et nous sommes ravis”.

“A partir de la semaine prochaine, nous avons un match tous les trois jours et il jouera plus parce qu’il le mérite”, a commenté l’Italien lors de sa conférence de presse d’avant-match avant la visite de dimanche à l’Espanyol.

À Barcelone, Xavi a également parlé à la presse et a déclaré qu’il était satisfait de Jordi Alba et Alejandro Balde à l’arrière gauche – ce qui semble exclure un transfert pour Marcos Alonso. Cependant, l’entraîneur du Barca a clairement indiqué qu’il n’avait pas confiance en Sergino Dest, déclarant “qu’il connaît la situation avec le club et mon opinion sur lui”.

“L’intention du club est de se renforcer à l’arrière droit”, a déclaré Xavi, qui a ajouté qu’il serait très difficile pour Barcelone de signer le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva.

