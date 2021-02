Carlo Ancelotti croit en la «beauté» de la FA Cup… et insiste pour qu’elle se classe aux côtés de la Premier League en termes de prestige.

Pour le manager d’Everton, cela signifie soulever le trophée est l’une des choses les plus difficiles à accomplir dans le football européen, car aucune autre compétition de Coupe ne peut égaler ce trophée à travers le continent.

Ancelotti devrait savoir. Il a remporté des trophées en Italie, en Espagne, en Allemagne et en France, ainsi qu’en Angleterre, et il connaît bien la magie de la Coupe… et ses joueurs aussi.

«Les joueurs connaissent les difficultés et la beauté de cette compétition, peut-être mieux que moi», a-t-il expliqué. «Je pense qu’en tant que compétition nationale, la FA Cup est la plus importante par rapport aux autres pays.

«En Italie, la Coupe d’Italie n’est pas si importante. Ici, gagner la FA Cup, c’est comme gagner la Premier League. Cela rend donc très difficile de gagner. Nous savons à quel point il est difficile, mais nous y travaillons, nous y travaillons dur. »

Ancelotti résistera à la tentation d’utiliser la coupe comme une chance de reposer ses joueurs, insistant sur le fait qu’il est parfaitement conscient de ce qu’un trophée signifierait pour les fans d’Everton.

Il donnera à James Rodriguez et à Jordan Pickford le temps de se remettre de leurs blessures, évaluant les deux après l’entraînement de mardi après-midi, mais il a promis aux fans de son côté un réel désir de remettre le premier trophée du club en 26 ans.

«Je sais à quel point les Evertoniens veulent gagner des trophées. Ce que je peux dire, c’est sûr, c’est que nous faisons tout pour essayer d’avoir des trophées ici le plus tôt possible », a-t-il expliqué.