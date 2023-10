Carlo Ancelotti a déclaré qu’il ne serait pas l’entraîneur du Real Madrid aujourd’hui sans Sergio Ramos, alors qu’il se prépare à affronter le défenseur de Séville en Liga samedi.

Ramos a été un joueur clé lors du premier mandat de l’Italien en tant qu’entraîneur de Madrid entre 2013 et 2015, marquant l’un des buts les plus célèbres de l’histoire du club avec l’égalisation à la 93e minute lors de la victoire finale de la Ligue des champions 2014 contre l’Atletico Madrid.

L’ancien capitaine madrilène et espagnol a rejoint le club d’enfance de Séville le mois dernier en tant qu’agent libre après avoir quitté le Paris Saint-Germain.

« J’aimerais voir [Ramos] et dites bonjour », a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse vendredi. « J’ai de l’affection pour tous les joueurs que j’ai eu, mais j’ai surtout une affection particulière pour lui.

« Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à Sergio Ramos. S’il n’avait pas marqué le but en [Champions League] final, je ne serais probablement pas là. Pour cela, et pour tout ce qu’il a fait pour ce club, tout le monde a beaucoup d’affection pour lui… Il jouera bien, c’est sûr. Espérons qu’il ne marque pas, mais s’il le fait, il le peut. [celebrate] comme il veut ! »

Sergio Ramos a été un joueur clé lors du premier mandat de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. Photo de Denis Doyle – UEFA/UEFA via Getty Images

Ancelotti est revenu entraîner Madrid en 2021 et a remporté un doublé en Liga et en Ligue des champions lors de sa première saison, mais a fait face à des spéculations sur son avenir – au milieu de liens avec le poste au Brésil – après avoir raté ces deux trophées la campagne dernière.

« Comme je l’ai souvent dit, je suis très heureux au Real Madrid. Je vais m’arrêter là », a-t-il déclaré vendredi lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait renouveler son contrat. « Vous m’avez rendu la tâche difficile avec cette question ! Voudrais-je renouveler ou non ? Je ne parle pas de mon avenir. »

Madrid se rendra à Séville en tête de la Liga avec 24 points, trois points devant Barcelone, troisième, avant le match de la semaine prochaine. Le classique affrontement entre les deux grands clubs.

La trêve internationale a suscité des plaintes de plusieurs joueurs madrilènes sur la façon dont ils ont été utilisés par Ancelotti récemment, les milieux de terrain Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ayant été invités à remplacer l’arrière gauche et l’arrière central, et Rodrygo disant qu’il n’aime pas jouer à avant-centre.

« Parfois, il faut faire des sacrifices », a déclaré Ancelotti. « Comme Camavinga, comme Tchouameni, comme Rodrygo parfois… Les exigences de l’équipe passent en premier, puis les exigences individuelles.

« Si je choisis Camavinga à l’arrière gauche, je l’informerai qu’il joue là-bas et je lui demanderai ‘pouvez-vous le faire ?’ Personne n’a dit non. En parlant de Sergio Ramos, je l’ai choisi comme pivot lors d’un match contre l’Atletico Madrid. Évidemment, il n’a pas aimé ça. Mais avec les exigences du jeu, je l’ai fait. Il y a un mot pour cela, altruisme. «