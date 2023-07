Carlo Ancelotti entraînera l’équipe nationale du Brésil à partir de juin 2024

L’entraîneur-chef du Real Madrid, Carlo Ancelotti, prendra les rênes en tant que manager de l’équipe nationale brésilienne après avoir terminé son contrat avec le club de la capitale espagnole.

Le Brésil cherchait à nommer un entraîneur pour son équipe senior après le départ de l’ancien entraîneur Tite après la sortie anticipée du pays de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, où l’équipe a été éliminée par les finalistes de la Coupe du Monde 2018, la Croatie.

L’expert du marché des transferts Fabrizio Romano a partagé un tweet qui disait « BREAKING: Carlo Ancelotti deviendra le nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale brésilienne à partir de juin 2024. Le président de la CBF, Ednaldo, vient de confirmer qu’Ancelotti sera le nouveau manager du Brésil » à partir de la Copa America 2024″. Carlo respectera son contrat au Real Madrid. »‘

Fernando Diniz a été embauché comme entraîneur-chef de l’équipe nationale du Brésil pour un contrat de 12 mois qui expirera à la fin de l’accord de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid.

Le Brésil espérait ramener le joueur expérimenté de 64 ans dans son giron depuis que Tite a démissionné et ils semblent avoir finalement accepté les conditions pour décrocher la signature convoitée du célèbre Italien.

Ancelotti est devenu le seul entraîneur de l’histoire à avoir remporté la prestigieuse Ligue des champions de l’UEFA à quatre reprises avec son dernier triomphe au Real Madrid lors de la campagne 2021-22, au cours de laquelle les géants madrilènes ont organisé un retour incroyable après l’autre en route vers leur 14e titre record de l’UCL. .

Le gaffer italien décoré a remporté le trophée européen de l’élite à deux reprises à la tête de l’AC Milan et à deux reprises avec des joueurs comme le Real Madrid.

Ancelotti a également mené Los Blancos au titre de la Liga 2021-22, ce qui a fait de lui le premier entraîneur à remporter les titres de champion nationaux dans les cinq meilleures ligues européennes.

Il a remporté la Serie A avec l’AC Milan, le titre de Premier League à Chelsea, le trophée de Ligue 1 avec le PSG, le titre de Bundesliga lors de son séjour au Bayern Munich et enfin le titre de La Liga avec Rael Madrid.

Le Brésil, la nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde de football avec 5 trophées à son nom, a remporté son dernier titre en 2002 et a sous-performé à chaque édition du tournoi le plus prestigieux depuis.

Cependant, la CBF espère redonner au célèbre Canarinho ses lettres de noblesse avec l’arrivée d’Ancelotti.