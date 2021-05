Carlo Ancelotti embarrassé par les malheurs d’Everton à Goodison Park après sa défaite à domicile face à Sheffield United | Actualités du football

Carlo Ancelotti admet qu’il est gêné par la forme d’Everton à Goodison Park après que la relégation de Sheffield United ait ébranlé les espoirs des Toffees de football européen.

Daniel Jebbison, 17 ans, est devenu le plus jeune buteur de la Premier League à ses débuts complets alors que les Blades condamnaient Everton à une neuvième défaite de la saison en championnat à domicile.

Depuis Noël, Everton a perdu des matchs à domicile contre Newcastle, Fulham et Burnley, mais la défaite contre Sheffield United, déjà reléguée, dont la deuxième victoire à l’extérieur de la campagne les laissait encore 18 points derrière Brighton, 17e, était un nouveau creux.

Everton a raté l’occasion de passer à égalité de points avec Tottenham, sixième, et West Ham, septième, dans la course aux qualifications européennes, et Ancelotti a été laissé perplexe après avoir vu son équipe gaspiller une excellente occasion de rester dans la course.

« Avec cette défaite, nous avons perdu l’occasion de nous battre avec plus de chances d’être en Europe la saison prochaine », a déclaré le patron d’Everton.

« Nous avons perdu une belle opportunité, nos chances sont moindres maintenant qu’avant. Il nous reste deux matches à jouer; nous devons voir dans quelle position nous nous trouvons à la fin.

«C’est vraiment difficile d’expliquer ce qui se passe ici à la maison, nous avons perdu beaucoup de matchs, tous les mêmes types de matchs.

« Je dois prendre la responsabilité de cela, j’espère que les joueurs en assumeront également la responsabilité. Je suis vraiment gêné. »

















Les supporters d’Everton seront à l’intérieur de Goodison pour leur dernier match à domicile de la saison contre les Wolves mercredi, et Ancelotti espère que leur présence pourra réveiller ses joueurs.

« Heureusement que nous avons des supporters lors de notre prochain match, j’espère vraiment qu’ils nous réveilleront car nous devons nous réveiller à la maison », a-t-il ajouté. «Les supporters peuvent nous aider à être plus concentrés, plus concentrés.

« Ce qui est difficile à expliquer, c’est pourquoi nous avons fait si bien loin de chez nous et si mal à domicile. C’est la même équipe, les mêmes joueurs. Nous devons nous améliorer bientôt et rapidement. »

Les trois quarts des 12 défaites d’Everton en Premier League ont maintenant eu lieu à Goodison Park, un record qui a laissé en suspens leur défi autrefois prometteur pour le football européen.

Ancelotti pense que son équipe manque de joueurs de qualité sur le ballon et a laissé entendre que des renforts devront être faits pour traiter un élément de leur jeu qui fait clairement défaut.

Image:

Everton a perdu neuf matches de Premier League à Goodison Park cette saison – c’est le match le plus qu’ils aient jamais perdu à domicile dans une campagne de championnat, aux côtés de 1912-13, 1947-48, 1950-51 et 1993-94.



« Nous n’avons pas de joueurs avec une forte personnalité avec le ballon », a déclaré Ancelotti. «Nous sommes une équipe aux caractéristiques différentes et plus directes.

« L’une des raisons techniques de cette mauvaise course est que, lorsque nous essayons de remonter de l’arrière, nous avons des difficultés et sommes un peu lents parce que nous n’avons pas la confiance avec le ballon par rapport à la confiance que nous avons sans lui .

« Nous essayons de jouer un football plus offensif, mais cela n’a pas fonctionné aussi bien que l’attaque directe et la contre-attaque lors des matchs à l’extérieur.

« Cela ne s’est jamais produit. Habituellement, lorsque vous avez des difficultés pendant les périodes à domicile ou à l’extérieur, mais que vous réagissez. Cette saison a été vraiment mauvaise à domicile et une grande réaction à l’extérieur.

Le patron par intérim de Sheffield United, Paul Heckingbottom, a félicité le vainqueur du match de dimanche Daniel Jebbison et le reste de l'équipe après la victoire 1-0 sur Everton



Heckingbottom salue Jebbison

Le manager par intérim de Sheffield United, Paul Heckingbottom, était ravi pour son buteur adolescent Jebbison.

« Moment fantastique. Cela n’aurait pas pu mieux fonctionner pour lui lors de son premier départ en Premier League », a-t-il déclaré.

« Il méritait son départ. C’est un garçon qui travaille dur et nous le connaissons grâce à son développement à l’académie.

17 – L’attaquant de Sheffield United Daniel Jebbison (17a 309d) est le plus jeune joueur à marquer un but victorieux dans un match de Premier League depuis Federico Macheda pour Man Utd contre Sunderland en avril 2009 (17 ans 232d). Réclamer. – OptaJoe (@OptaJoe) 16 mai 2021

« Le fait que je sache à quel point il travaille pour l’équipe a changé d’avis pour le choisir. »

Heckingbottom a estimé que la performance répondait également à des questions qui avaient été adressées à ses joueurs.

« C’est une bonne réflexion sur eux », a-t-il ajouté. «Les questions qui m’ont été posées lorsque la relégation a été confirmée dès le début étaient: ‘Est-ce que les garçons garderont l’esprit de combat pour garder l’intégrité de la ligue?’

« J’ai pris cela comme un manque de respect et une insulte aux joueurs. »