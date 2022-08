Carlo Ancelotti dit que le Real Madrid peut améliorer le doublé de la Liga et de la Ligue des champions de l’an dernier

Carlo Ancelotti a déclaré qu’il pensait que le Real Madrid pouvait améliorer le doublé de la Liga et de la Ligue des champions de l’année dernière – et n’avait pas besoin d’ajouter un autre attaquant à l’équipe – alors qu’il se prépare à affronter l’Eintracht Francfort en Super Coupe de l’UEFA mercredi.

Madrid a remporté la Liga par 13 points la saison dernière et a battu le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et Liverpool en route pour remporter un 14e titre en Ligue des champions.

Le choc de la Super Coupe avec les vainqueurs de la Ligue Europa à Francfort à Helsinki est le premier des six trophées à gagner pour Madrid cette année, avant que leur campagne de LaLiga 2022-23 ne débute à Almeria dimanche.

“Nous avons signé deux joueurs [Antonio Rudiger and Aurelien Tchouameni] qui ont amélioré la qualité physique et technique de l’équipe”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse d’avant-match mardi.

“Nous avons eu une autre année de travail ensemble, améliorant l’alchimie entre les vétérans et les jeunes. C’était l’un des succès de l’équipe l’an dernier, et cela peut s’améliorer, car nous sommes plus habitués à être ensemble.”

Madrid a raté la signature de Kylian Mbappe en mai lorsqu’il a décidé de rester au Paris Saint-Germain, et les attaquants Luka Jovic et Borja Mayoral ont tous deux quitté le club cet été, mais Ancelotti a insisté sur le fait que l’équipe avait suffisamment d’options en attaque pour défier sur plusieurs les fronts.

“Nous avons beaucoup d’attaquants”, a-t-il déclaré. “C’est une bonne liste : Karim [Benzema]Mariano [Diaz], [Eden] Hazard, Rodrygo, Vinicius [Junior], [Marco] Asensio.

“Quand il te manque le meilleur attaquant du monde [Benzema] bien sûr, cela affecte l’équipe. Mais nous avons des solutions. Remplacer Karim est impossible.”

Benzema – qui dirigera l’équipe à Helsinki après avoir été nommé capitaine du club après le départ de Marcelo – a convenu que Madrid avait les joueurs à améliorer l’année dernière.

“L’âge n’existe pas”, a déclaré le joueur de 34 ans. “C’est vrai que nous ne sommes pas jeunes, mais nous travaillons dur sur le terrain et en dehors. Nous avons une bonne équipe, espérons qu’elle sera meilleure que l’année dernière.

“Je ne sais pas [if I need a substitute]. Il y a un entraîneur ici et le président aussi, je ne suis pas là pour répondre à ça.”

Francfort a été battu 6-1 à domicile par le Bayern Munich vendredi lors du match d’ouverture de la saison de Bundesliga, mais Ancelotti a déclaré qu’ils étaient des adversaires à prendre au sérieux.

“Nous ne serons pas dupes”, a déclaré l’Italien. “Ils ont joué une grande Ligue Europa. Ils méritaient de la gagner, ils ont joué contre des équipes très fortes. C’est une équipe dynamique avec de l’intensité.”

Francfort confirmé plus tôt mardi qu’ils seraient sans l’attaquant Filip Kostic pour la Super Coupe, car le joueur est en pourparlers sur un départ du club.