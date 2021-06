Carlo Ancelotti dévoilé au Real Madrid suggère que Sergio Ramos pourrait quitter le club

Carlo Ancelotti a déclaré qu’il n’avait « aucun doute » sur son retour au Real Madrid, mais a laissé entendre qu’il pourrait devoir accepter le départ du capitaine Sergio Ramos, déclarant « Je n’ai jamais imaginé un Real Madrid sans Ancelotti, et c’est arrivé ».

Ancelotti, qui a précédemment entraîné le club de 2013 à 2015, a été présenté mercredi au complexe d’entraînement de Real Madrid City.

L’Italien de 61 ans a signé un contrat de trois ans et remplace son ancien assistant Zinedine Zidane, qui a démissionné la semaine dernière.

Ancelotti a déclaré qu’il n’avait pas encore eu le temps de discuter des signatures estivales ou de son équipe d’entraîneurs avec le président Florentino Perez, et a soutenu l’équipe actuelle – y compris Gareth Bale et Eden Hazard – pour concourir pour les trophées.

« J’ai vu le président plus tôt, nous avons parlé un petit moment, tout a été très rapide », a déclaré Ancelotti. « Nous n’avons pas eu le temps de parler. Nous allons commencer à travailler dans les prochains jours. Je viens de remercier le président, être ici est très important pour moi. »

Il a ajouté : « Je pense que l’équipe est très bonne. Il y a un mélange de joueurs expérimentés — [Toni] Kroos, [Luka Modric, Ramos, Bale, [Karim] Benzema — et de jeunes joueurs de qualité : Vinicius Junior, Rodrygo, [Federico] Valverde… l’effectif est grand, il va falloir le réduire un peu.

« Je pense qu’avec cette équipe [we can compete] », a ajouté Ancelotti. « Avec cette équipe et sans les joueurs prêtés comme Bale, [Martin] Odegaard, [Dani] Ceballos, Madrid a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et s’est battu pour le championnat. »

Ancelotti a déclaré qu’il devait se mettre au courant de l’état des négociations contractuelles avec Ramos avant de commenter sa situation.

« Je viens d’arriver, je dois parler de tout ça avec le club », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais imaginé un Real Madrid sans Ancelotti, et c’est arrivé. Nous devons tous l’accepter… Je connais bien tous les joueurs, c’est bien de revenir et de travailler avec eux et Sergio Ramos est l’un d’entre eux.

jouer 1:19 Shaka Hislop évalue le statut d’Eden Hazard au Real Madrid à l’approche du mercato estival.

« Il a joué un rôle fondamental dans tous les succès du club. Il parle de son renouvellement mais comme je l’ai dit, jusqu’à hier, j’étais à Liverpool. Quand je connais les détails, nous pouvons parler plus ouvertement. »

L’avenir d’un certain nombre de joueurs vétérans – qu’Ancelotti connaît bien – a été mis en doute après avoir perdu leur place en équipe première sous Zidane.

« J’ai beaucoup d’affection pour Gareth, Isco, Marcelo », a déclaré Ancelotti. « Ce sont des joueurs du Real Madrid et je vais essayer de les motiver, mais il y a un juge qui n’est pas moi, c’est le terrain… Gareth n’a pas eu beaucoup de temps en Premier League mais il a beaucoup marqué de buts. Il revient, je le connais bien, et je pense que s’il a la motivation d’essayer de jouer de son mieux, il pourrait faire une excellente saison. »

Il a également soutenu Hazard pour surmonter les problèmes de forme physique qui l’ont amené à lutter pour avoir un impact au cours de deux saisons de blessures en Espagne.

« C’est un joueur de haut niveau », a déclaré Ancelotti. « Il a eu des problèmes, il n’a toujours pas atteint son potentiel mais je pense qu’il le fera. Cela pourrait être l’année pour lui. »

Lors de son premier passage en tant qu’entraîneur du Real Madrid, Ancelotti a remporté la Ligue des champions et la Copa del Rey, ainsi qu’une Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, avant d’être limogé en 2015.

Il a plaisanté en disant qu’il avait reconnu de nombreux journalistes lors de sa première conférence de presse, affirmant que « la seule chose qui change au Real Madrid, ce sont les entraîneurs », et a promis de jouer « un football offensif, spectaculaire et intense ».

Après avoir été licencié en 2015, Ancelotti a entraîné le Bayern Munich, Naples et Everton, amenant le club de Premier League aux douzième et dixième places avant d’accepter un retour à Madrid.

Son prédécesseur Zidane – qu’il a appelé « un ami » – a démissionné la semaine dernière, alléguant un manque de soutien du club et du président, se plaignant d’avoir été miné par des fuites dans la presse.

« Que puis-je dire à propos de Zizou ? Il a remporté trois Coupes d’Europe et a fait un travail fantastique », a déclaré Ancelotti. « C’est le football, un entraîneur vient, un autre s’en va… Je ne lui ai pas parlé, tout a été très rapide, mais je lui parlerai à coup sûr. »

Il a ajouté: « Je suis dans le football depuis 40 ans. Je connais bien ce monde. Nous devons accepter ce qui se passe et avoir du respect pour tout le monde, joueurs, entraîneurs, journalistes… Je ne connais pas la relation personnelle qu’avait Zidane. avec le président. Quand Madrid a appelé pour me demander si je voulais revenir, je n’ai eu aucun doute. »