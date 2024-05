Carlo Acutis : La « grande joie » de la mère alors que son fils, passionné de jeux vidéo, est prêt à devenir saint

CNN

—



La mère d’un adolescent italien sur le point de devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique a raconté sa « grande joie » en décrivant son fils comme un garçon par ailleurs ordinaire qui aimait les jeux vidéo et les animaux de compagnie.

Carlo Acutis – dont les compétences informatiques l’ont aidé à diffuser le message de l’Église catholique et lui ont valu le surnom de « l’influenceur de Dieu » – est décédé d’une leucémie en 2006, à l’âge de 15 ans.

Un deuxième miracle attribué à Acutis a été reconnu par Pape François, lui ouvrant la voie pour qu’il devienne un saint. Les candidats doivent normalement se voir attribuer deux miracles avant de pouvoir être canonisés.

S’adressant à CNN, sa mère, Antonia Salzano, a déclaré que la nouvelle de l’approbation du deuxième miracle était une « grande joie » et que Carlo est un « signe d’espérance » qui montre que la sainteté est possible aujourd’hui.

« Comme je l’ai fait : vous aussi pouvez devenir saints », dit-elle. « Néanmoins, [with] dans tous les médias, dans les technologies, il semble parfois que la sainteté appartient au passé. Au contraire, la sainteté est aussi quelque chose de nos jours, à notre époque moderne.

Elle a déclaré que son fils avait acheté une PlayStation quand il avait huit ans, mais qu’il se limitait à jouer une heure par semaine car il craignait que cela puisse devenir addictif et qu’il connaissait les « dangers d’Internet ». En plus de ses activités informatiques et de jeux, Carlo jouait du saxophone, aimait le football, aimait les animaux et réalisait des courts métrages humoristiques sur ses chiens.

Mme Salzano a déclaré que son fils utilisait ses compétences en informatique « non pas pour gagner de l’argent ou devenir célèbre, mais pour répandre l’Évangile ». [the message of Jesus Christ]pour aider les gens » et était « plein de joie ».

Bien qu’il ait les mêmes intérêts que les autres enfants, le futur saint n’avait pas peur de se démarquer de la foule.

Sa mère a déclaré que dès l’âge de neuf ans, le jeune passait du temps à aider les sans-abri de Milan et à donner son argent de poche à ceux qui dormaient dans la rue. Elle a expliqué qu’il insistait pour n’avoir qu’une seule paire de chaussures, afin de pouvoir économiser de l’argent pour aider les pauvres.

Il n’avait pas non plus peur de défendre les victimes d’intimidation et de résister à la pression de ses pairs. Selon Nicola Gori, auteur de « Carlo Acutis : Le premier saint millénaire » et postulateur (guide) de sa cause de sainteté, Acutis a un jour défendu une jeune fille indienne qui était ciblée parce qu’elle portait un sari, et il était connu à l’école pour sa « gaieté, son énergie et sa générosité ». Il était dévoué à saint François, saint réputé pour sa pauvreté, son humilité et son souci de la création, et homonyme du pape.

Paolo Rodari, journaliste italien qui a écrit un livre sur Acutis avec Mme Salzano, a déclaré à CNN qu’Acutis était un « gars normal » qui servait les autres, y compris les « nombreuses personnes dans le besoin qui dormaient dans les rues de Milan ». À eux, il a tout donné.

Acutis est tombé malade début 2006 et a ensuite reçu un diagnostic de leucémie : il est décédé le 12 octobre. Lors de ses funérailles deux jours plus tard, une grande foule s’est rassemblée, dont beaucoup d’immigrés en Italie et de personnes appartenant à diverses religions. La dévotion à Carlo commença rapidement à se répandre à travers le monde et son histoire fut reprise par plusieurs groupes de jeunes catholiques.

Mme Salzano espère que la canonisation aura lieu plus tard cette année ou l’année prochaine.