Carlo Acutis, adolescent italien surnommé « l’influenceur de Dieu », est sur le point de devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique

Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock

Crédit obligatoire : photo par Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock (14031646x) MARKOWA, POLOGNE – 19 JUILLET 2023 : photos de la famille Ulma exposées au Musée de la famille Ulma de Markowa des Polonais qui ont sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, vu le 19 juillet. 2023. à Markowa, Pologne. Jozef et Wiktoria Ulma étaient un couple catholique polonais qui a héroïquement hébergé des familles juives polonaises chez eux pendant l’occupation allemande nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré le risque, ils ont caché huit Juifs, mais ont finalement été trahis, ce qui a conduit à leur arrestation et à leur exécution, ainsi que leurs six enfants et les réfugiés cachés. Malgré la tragédie, leurs voisins ont continué à protéger les fugitifs juifs jusqu’à la fin de la guerre, sauvant au moins 21 Juifs polonais à Markowa. En 1995, Honorés par Yad Vashem en 1995, les Ulmas seront béatifiés par le Pape François le 10 septembre 2023. Martyrs du courage : le sacrifice de la famille Ulma pour sauver les Juifs polonais, Markowa, Pologne – 19 juillet 2023