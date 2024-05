Carlo Acutis, adolescent italien surnommé « l’influenceur de Dieu », est sur le point de devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique

CNN

Carlo Acutis, un adolescent italien et prodige de l’informatique surnommé « l’influenceur de Dieu », est sur le point de devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique.

Le pape François a reconnu un deuxième miracle attribué à Acutis, un joueur et programmeur informatique décédé d’une leucémie en 2006 à l’âge de 15 ans.

Au cours de sa vie, Acutis a utilisé ses compétences technologiques pour faire connaître la foi catholique, notamment en créant un site Web documentant les miracles.

Né à Londres en 1991, il a ensuite déménagé à Milan, en Italie, avec sa famille. Bien que les parents d’Acutis ne soient pas religieux, la foi du jeune garçon a été nourrie par sa nounou polonaise. Après sa mort, son corps a été transféré dans la ville italienne d’Assise, où il est désormais exposé dans un sanctuaire, aux côtés d’autres reliques qui lui sont liées.

Les candidats potentiels à la sainteté doivent normalement se voir attribuer deux miracles avant de pouvoir être canonisés. Le dernier miracle attribué à Acutis concerne la guérison d’une jeune fille du Costa Rica qui avait subi un traumatisme crânien après être tombée de son vélo à Florence, en Italie, où elle étudiait. Sa mère a déclaré qu’elle avait prié pour le rétablissement de sa fille sur la tombe d’Acutis à Assise.

Acutis a été béatifié et déclaré « bienheureux » après son premier miracle en 2020, lorsqu’il aurait guéri un garçon brésilien qui souffrait d’une anomalie congénitale au pancréas qui l’empêchait de manger normalement.

Après l’attribution de deux miracles, l’étape suivante consiste pour le pape à convoquer une réunion des cardinaux pour se mettre d’accord sur la sainteté d’Acutis et décider d’une date pour la canonisation.

Son histoire est considérée comme utile à l’Église catholique qui cherche à mieux se connecter avec les jeunes générations à l’ère du numérique.

Acutis – considéré comme un millénaire car il est né entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 – est rappelé par ses amis et sa famille comme aimant jouer à des jeux vidéo tels que Halo, Super Mario et Pokémon.