Carlisle v Stockport: finale des séries éliminatoires de la Ligue 2 – en direct

15 min: … martelé pour un coup de pied de but par Chris Hussey. Cela résume les choses jusqu’à présent malheureusement.

14 mn : Stockport remporte un coup franc dangereux, à environ 40 mètres du but sur la droite…

10 minutes: Akil Wright navigue vers l’avant depuis l’arrière central droit et dispose d’un espace pour se faufiler en croix. Olaofe n’arrive pas à mettre le pied dessus au milieu.

7 minutes : John-Kymani Gordon, prêté par Crystal Palace, tient bien le ballon et place Carlisle sur le pied avant. Mais tout espoir offensif se termine par un ballon sans but en avant de Whelan.

5 minutes : Owen Moxon surcuit un coup franc dans la surface de Stockport alors que Carlisle cherche à s’installer. Le comté semble avoir saisi l’occasion plus rapidement.

4 minutes : Rydel fouette une croix dans la surface de Carlisle et un peu de tennis de tête s’ensuit mais la balle est finalement dégagée.

2 minutes : Stockport a le premier effort au but, Sarcevic descendant le canal gauche et coupant un centre vers Paddy Madden, qui boucle sa tête sur le toit du filet.

Piaulement! On y va alors ! Stockport met les choses en route.

Les joueurs émergent sur le gazon ensoleillé pour, pour une raison quelconque, les souches du hit de 2000 des Hives Hate To Say I Told You So. …

Et voici Paul Simpson de Carlisle qui parle de son fils Jake, responsable de la performance du comté : « Jusqu’à présent, nous ne nous étions pas parlé depuis jeudi midi, silence radio. Je suis incroyablement fier, c’est une très bonne journée pour la famille Simpson.

L’ambiance monte à Wembley. Il semble que le niveau supérieur soit vide, donc les deux groupes de fans – deux des plus grandes bases de fans de la Ligue 2 – seront entassés dans les niveaux intermédiaire et inférieur.

Il y a deux changements dans la victoire en demi-finale de la semaine dernière contre Salford, alors que Ryan Croasdale et Antoni Sarcevic remplacent Joe Lewis et Connor Evans. #StockportCounty pic.twitter.com/LySoqzxBBp

il y a 1h 07h31 HAE Préambule

Bonjour à tous et bienvenue dans le grand – Football League Play-Off Weekend II: Secret of the League Twoooze. (Oui, oui. Oui, je sais. Je suis désolé.)

Si le premier versement de samedi est quelque chose à faire, nous devrions nous divertir. Le drame n’a certainement pas manqué en demi-finale, où Stockport est sorti aux tirs au but contre Salford, et Carlisle avait besoin de temps supplémentaire au match retour pour battre Bradford. Les équipes ont fait match nul 2-2 lors de leur rencontre de championnat en avril et seuls trois points séparaient les équipes à la fin de la saison.

Mais si leurs parcours récents ont été similaires, leur dernière décennie n’aurait pas pu être très différente. Stockport était le dernier du troisième niveau en 20019-10, côtoyant Leeds, Southampton et Brighton, entre autres. Mais après une chute précipitée, ils étaient toujours du côté de la Conférence Nord aussi récemment qu’en 2018-19, s’emmêlant avec Blyth Spartans, Alfreton Town et al. Deux promotions en quatre saisons se sont succédées et ils frôlent la troisième en cinq.

Alors que le comté a connu des hauts et des bas, Carlisle a joué en Ligue 2 depuis 2014-15, avec ce n’est que son deuxième voyage en séries éliminatoires au cours de ces neuf saisons.

Le coup d’envoi est à 13h30 BST.