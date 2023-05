Carlisle 1 – 1 Stockport

Carlisle United a scellé sa promotion dans la Sky Bet League One en battant Stockport County 5-4 aux tirs au but à Wembley.

Le malheureux but contre son camp de Jon Mellish en première mi-temps a vu les Cumbrians traîner avant que l’égalisation tardive d’Omari Patrick ne signifie qu’il a terminé 1-1 dans la finale des barrages de la Ligue 2, envoyant le match en prolongation et une fusillade où United a finalement prévalu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Isaac Olaofe donne à Stockport la tête de la finale des barrages de la Ligue 2 avec ce tir croisé qui tourne en boucle



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Omari Patrick rencontre le centre de Joel Senior et le glisse à la maison pour égaliser tard pour Carlisle



C’est le premier retour de Carlisle au troisième niveau en neuf ans, et couronne une saison exceptionnelle sous Paul Simpson – qui a lui-même mené le club à des promotions consécutives en tant que joueur-manager de non-Ligue à Ligue 1 entre 2004 et 2006, ne revenant au club qu’en février dernier.

Stockport, quant à lui, est loin de réaliser sa propre ascension immédiate du cinquième niveau à la Ligue 1, n’étant sorti de la Ligue nationale que l’année dernière. Leur attente pour atteindre ce niveau, remontant à 2010, entrera dans une 14e année. Mais cela a quand même été une campagne remarquable pour une équipe qui était dans la National League North aussi récemment qu’en 2019.

Plus à venir…

Et après?

Ayant obtenu une promotion, Carlisle jouera dans Sky Bet League One pendant la saison 2023/24, tandis que Stockport restera en Ligue 2 encore un an. Les deux divisions débuteront le week-end des 5 et 6 août.