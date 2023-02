Carlisle 0 – 4 Mansfield

Mansfield s’est propulsé vers les places de promotion automatique de la Ligue 2 avec une victoire catégorique 4-0 sur le lamentable Carlisle mardi soir.

Les buts du capitaine Ollie Clarke, Alfie Kilgour, Lucas Akins et Elliott Hewitt ont condamné les Cumbrians à des défaites consécutives à domicile pour la première fois en un an à Brunton Park.

L’équipe en forme de Nigel Clough – désormais invaincue en cinq matchs – a réduit l’écart entre eux et les Cumbrians, troisièmes, à seulement trois points avec un match potentiellement vital en main.

Le capitaine des Stags, Clarke, a commencé la déroute à la 14e minute alors qu’il marquait une tête, son deuxième but en autant de matchs, sur le centre de Stephen Quinn.

En forme, Kilgour a marqué son troisième but en quatre matchs alors qu’il marquait une tête du corner de Davis Keillor-Dunn à la 25e minute.

Keillor-Davis était à l’avant-garde du troisième but et il a été victime d’une faute de Morgan Feeney pour mériter un penalty aux visiteurs.

Akins a dûment obligé et envoyé le malheureux gardien de but de Carlisle Tom Holy dans le mauvais sens pour marquer son septième but de la saison – et le troisième sur place – à la demi-heure.

Hewitt a couru à la maison un quatrième avant la pause pour aggraver la misère de Carlisle, tandis que Will Swan a frappé le poteau tard pour les visiteurs.