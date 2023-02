Carlisle 0 – 1 Harrogate T

Harrogate a mis fin à une série de cinq matchs sans victoire en Ligue 2 après que le but contre son camp de Paul Huntington leur a valu une victoire 1-0 à l’extérieur contre Carlisle, en quête de promotion.

Le match semblait destiné à se terminer par un match nul et vierge jusqu’à la 82e minute, lorsque Huntington a mal évalué une passe vers le gardien Tomas Holy et l’a envoyée douloureusement à travers la ligne.

Carlisle, troisième, cherchait une cinquième victoire consécutive et a eu le meilleur de la première mi-temps, avec Jordan Gibson, le prêteur de Crystal Palace John-Kymani Gordon et le meilleur tireur d’élite Kristian Dennis tous proches de sortir de l’impasse.

Les hôtes auraient pu entrer dans la pause à la traîne, cependant, après que le coup franc de Matty Foulds à la 43e minute ait coupé l’extérieur du poteau gauche et large.

Paul Simpson a amené en janvier la signature de Joe Garner pour Dennis juste après l’heure de jeu alors que Carlisle partait à la recherche d’un vainqueur, mais Harrogate a menacé de reprendre l’avantage à la 68e minute avec le tir de Danny Grant bloqué.

Omari Patrick, un remplaçant de Gordon, a été refusé par le gardien de Harrogate Pete Jameson 10 minutes plus tard et l’incapacité de Carlisle à tenter sa chance s’est finalement avérée coûteuse après le but de Huntington.