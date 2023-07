Carlishia Hood porte plainte contre Chicago pour meurtre

Hier, BOSSIP a rapporté la mort par balle d’un homme qui avait attaqué une femme dans un restaurant de hot-dogs de la région de Chicago. Jeremy Brown a été abattu par le fils de 14 ans de Carlishia Hood après que Brown l’ait frappée au visage à plusieurs reprises. Initialement, Brown et son fils ont été arrêtés et accusés de meurtre au premier degré, mais ces accusations ont été abandonnées moins de 24 heures plus tard après l’examen de la vidéo de surveillance.

Aujourd’hui, selon WGNTVHood a pris la parole lors d’une conférence de presse pour la première fois depuis qu’elle et son fils ont été arrêtés où elle a annoncé qu’elle avait déposé une plainte contre la ville de Chicago.

« Le 18 juin de cette année, ma vie a changé, la vie de mon fils a changé, j’ai ressenti de la douleur de bien des façons auxquelles je n’aurais jamais pensé… »

Carlishia Hood est un transporteur dissimulé légal avec une carte FOID (Firearm Owner Identification) mandatée par l’Illinois et avait parfaitement le droit de se défendre contre un homme beaucoup plus grand qui l’a violemment agressée. Heureusement, son fils était là pour la défendre avant que les choses n’empirent qu’elles ne l’étaient déjà. Nous mentirions en disant que nous ne sommes pas surpris qu’un État restrictif en matière d’armes à feu comme l’Illinois ait réellement compris que les gens ont le droit de se protéger des méchants, ce que l’État et les gouvernements locaux ne peuvent pas.

Nous espérons qu’elle obtiendra chaque centime qu’elle demande.