Carlina Rivera et Yuh-Line Niou se lancent dans la course pour le 10e district de New York

“Je suis tellement déçue d’elle”, a déclaré Mme Chin à propos de Mme Niou.

“Normalement, je soutiendrais une femme asiatique, nous avons besoin de plus de représentation, mais dans ce cas”, a déclaré Mme Chin, s’interrompant.

Mme Rivera a également soutenu une offre visant à permettre une plus grande densité, y compris des logements abordables, dans les quartiers SoHo et NoHo de Manhattan, une initiative sur laquelle Mme Niou dit avoir des doutes.

Le processus de redécoupage inhabituellement désordonné de cette année a fondamentalement remodelé le 10e district. Là où le quartier s’étendait autrefois de l’Upper West Side de Manhattan à Bensonhurst Brooklyn, la nouvelle carte le rend plus compact, englobant uniquement le Lower Manhattan et les quartiers nord-ouest de Brooklyn.

Jerry Nadler, le membre du Congrès représentant maintenant le district, a choisi de se présenter dans le 12e district contre une collègue de longue date, la représentante Carolyn Maloney, après que sa base d’attache de l’Upper West Side y ait été déplacée. Le résultat a été un rare siège ouvert au cœur de New York et une ruée vers l’or politique qui a attiré une douzaine de candidats, dont M. Jones, le membre du Congrès qui représente actuellement le comté de Rockland et certaines parties de Westchester.

M. Jones et M. Goldman sont de loin les candidats les mieux dotés de la course. Fin juin, M. Jones avait 2,8 millions de dollars à dépenser. M. Goldman avait 1 million de dollars, bien qu’il dispose également d’un vaste réservoir de richesse personnelle dans lequel puiser et a déclaré à NY1 qu’il avait l’intention de l’utiliser. Il a jusqu’à 253 millions de dollars de richesse personnelle, selon Bloomberg News.

“Je suis extrêmement reconnaissant des opportunités que j’ai eues, et c’est pourquoi j’ai consacré ma vie au service public”, a déclaré M. Goldman dans un communiqué. “Je me présente au Congrès pour continuer ce service, pour construire un avenir meilleur pour tous nos enfants et pour donner à chacun la possibilité de réussir.”