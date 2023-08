Carli Lloyd sur l’évasion des États-Unis: « Le joueur du match était ce poteau »

Martin Rogers FOX Sports Insider

La légende de la Coupe du monde, Carli Lloyd, a qualifié la performance des États-Unis de « très terne » après un match nul sans but contre le Portugal mardi.

« Je vois juste un jeu très terne, sans inspiration, le prenant pour acquis – où gagner, s’entraîner et faire tout ce que vous pouvez pour être le meilleur joueur individuel possible ne se produit pas », a déclaré Lloyd dans l’émission d’après-match sur FOX.

Malgré le match nul, les Américains se sont qualifiés pour les huitièmes de finale – bien qu’avec seulement cinq points, la pire performance de l’équipe en phase de groupes.

Pour Lloyd, les joueurs américains n’ont pas montré le bon sens de l’urgence et de l’inquiétude après un match décousu.

« Je n’ai jamais été témoin de quelque chose comme ça », a déclaré Lloyd, en désignant un moniteur sur le plateau montrant des athlètes de l’USWNT souriant et dansant après le match. « Il y a une différence entre être respectueux envers les fans et dire bonjour à sa famille, mais danser et sourire – je veux dire, le joueur du match était ce poste. Nous avons de la chance de ne pas rentrer à la maison en ce moment. »

Lloyd, qui a réussi un brillant tour du chapeau pour mener les États-Unis à la victoire lors du tournoi de 2015, a déclaré que son ancienne équipe n’avait pas fait preuve de l’état d’esprit approprié dans un match dans lequel elle avait besoin d’un résultat pour éviter l’élimination.

« Ils jouent pour ne pas perdre, au lieu de jouer pour gagner », a déclaré Lloyd. « C’est la différence que je vois. Le Portugal a joué pour gagner, et ils l’ont presque fait. »

Lloyd a parlé de la culture de l’USWNT lors de sa retraite du football international et a doublé ces remarques mardi, car les Américaines ne ressemblaient en rien aux doubles championnes en titre.

« Cela a commencé à changer après 2020 », a déclaré Lloyd. « Je pense qu’il se passe beaucoup de choses en dehors du terrain. Vous ne voulez jamais rien tenir pour acquis. Vous mettez ce maillot et vous voulez donner tout ce que vous avez – pour les gens qui vous ont précédé, pour les gens qui viendront après vous – et je ne vois tout simplement pas cette passion. »

L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a été interrogé sur les commentaires de Lloyd lors de sa conférence de presse d’après-match, et il a qualifié de « fou » de remettre en question la passion de son équipe.

« Cette équipe voulait gagner ce match plus que toute autre chose », a déclaré Andonovski. « Ils ont mis tout ce qu’ils pouvaient en préparation de ce tournoi…

« Remettre en question la volonté de gagner (et) de concourir, je pense que c’est insensé. Mais je n’ai jamais vu une équipe entrer sur le terrain et faire plus d’efforts. …

« Chacun a droit à son opinion, et vous savez, ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je sais juste ce que ressent cette équipe. »

Andonovski a déclaré que l’équipe n’était pas satisfaite de sa performance, mais savait également qu’elle avait survécu jusqu’au tour à élimination directe.

« Ce n’est pas comme si nous avions bien joué », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance… mais nous nous sommes qualifiés pour le tour suivant. »

Heather O’Reilly, qui était coéquipière avec Lloyd lorsque l’USWNT a remporté la Coupe du monde féminine 2015, se souvient d’avoir entendu des bavardages similaires à ce que l’équipe de cette année entend de Lloyd, et l’analyste de FOX Sports ne pense pas que ce soit productif.

« Pour rappeler à tout le monde ce qui s’est passé en 2015, nous avons obtenu un bon résultat lors du premier match, puis nous avons fait match nul lors du deuxième, puis nous avons trébuché lors de notre troisième match », a-t-elle déclaré. « Il y avait tellement de bavardages. Sortons-nous tôt? Cette équipe l’a-t-elle? Cela n’aide pas. Cela n’aide pas les joueurs, cela n’aide pas le personnel, cela n’aide pas le football.

« Nous devons être derrière l’équipe. En 2015, nous étions dos au mur et nous avons riposté. Quelques changements tactiques ont été apportés, nous le savons tous. Carli Lloyd est entrée dans l’histoire. Mais cette équipe a besoin de nous pour être derrière elle. . »

L’USWNT disputera son prochain match de la Coupe du monde féminine dimanche contre la vainqueur du groupe G. La Suède, classée n ° 2, n’a besoin que d’un point pour remporter le groupe lors de son dernier match de la phase de groupes contre l’Argentine.

