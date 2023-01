Carli Lloyd parle des «forces spéciales» après sa retraite du football: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Renard

Carli Lloyd40 ans, n’a pas pris de pause dans ses défis physiques après avoir pris sa retraite du football à l’automne 2021. L’athlète bien-aimée a signé avec FOX’s Forces spéciales : le test le plus difficile au monde, en tant que l’une des 16 recrues célèbres. Carli a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT comment la nouvelle émission exténuante “est arrivée à un moment parfait” pour elle, après avoir dit au revoir au sport qu’elle a dominé professionnellement pendant 12 ans.

En savoir plus sur “Forces spéciales”

“Si j’avais encore joué, je ne serais pas capable de faire ça et je risquerais de me blesser”, nous a dit Carli au Forces spéciales événement tapis rouge. “Donc pour moi, je pense que j’entrais juste dans cette phase de retraite, juste en quelque sorte naviguer à travers cela et ça allait être un autre défi. Je me suis mis au défi sur le terrain de football pendant si longtemps et je voulais voir de quoi j’étais fait.

La double médaillée d’or olympique a admis qu’elle “craignait” beaucoup de défis sur Forces spéciales, mais elle n’a pas laissé cela l’arrêter. “J’ai un peu de hauteur, mais je me suis juste dit:” Je vais juste y aller. Je vais m’y attaquer de front », a déclaré Carli. “Et essayez de faire de votre mieux et je sais que cette expérience me façonnera et fera partie de mon voyage.”

Carli a en outre expliqué à HL comment elle n’avait hésité à rien dans la série des durs à cuire, comme repousser d’une tour et plonger d’un hélicoptère.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“Je pense que la chose la plus folle que j’ai faite avant cela est de sauter des ponts dans l’eau et des choses dans la nature, mais je ne suis pas allé aussi loin que ce que j’ai fait dans cette émission, donc je n’arrive toujours pas à croire certains des choses que j’ai traversées », a-t-elle déclaré. “C’était assez sauvage.”

Le reste de la Forces spéciales les recrues comprennent d’autres athlètes comme Nastia Liukin et Michel Piazzaainsi que des stars de télé-réalité comme Kenya Moore et Kate Gosselin. Carli a révélé que toutes les célébrités se sont liées intensément au cours des “expériences traumatisantes” auxquelles elles ont été confrontées dans l’émission de téléréalité.

Lien connexe En rapport: Carli Lloyd: 5 choses à savoir sur la superstar du football de l’USWNT avant la Coupe du monde féminine

“Je ne sais pas si j’ai jamais été plus proche d’un groupe d’étrangers dans toute ma vie, et ce que nous avons traversé et ce que nous avons vécu ensemble”, a déclaré Carli. “C’était vraiment spécial.” Forces spéciales : le test le plus difficile au monde sera diffusé les mercredis sur FOX.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.