Carli Lloyd et Megan Rapinoe incluses dans la liste olympique des États-Unis

Un groupe de personnages familiers composera la liste de 18 joueuses que l’équipe nationale féminine de football des États-Unis enverra aux Jeux olympiques de Tokyo retardés le mois prochain.

Carli Lloyd, qui à 39 ans deviendra l’olympienne de football féminin la plus âgée des États-Unis, et Tobin Heath participeront à la compétition pour la quatrième fois, tandis que la liste comprend un total de 11 joueuses qui ont également fait le voyage au Brésil en 2016. Lloyd, le double joueur de l’année de la FIFA, a marqué les buts vainqueurs pour les États-Unis lors des matchs pour la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2008 et 2012.

Alex Morgan, Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn et Kelley O’Hara devraient devenir trois fois olympiennes, tandis que Crystal Dunn, Linsdey Horan, Julie Ertz, Christen Press et Alyssa Naeher se rendront aux Jeux olympiques pour la deuxième fois.

L’équipe comprend 17 joueuses qui faisaient partie de l’équipe 2019 qui a remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et tentera de devenir la première équipe à remporter l’or olympique immédiatement après avoir remporté la Coupe du Monde.

« Cela a été un long processus pour en arriver là, plus longtemps que quiconque ne le pensait, mais nous avons collecté beaucoup d’informations sur les joueurs au cours de la dernière année et demie lors des entraînements, de leurs matchs de club et des matchs internationaux et nous’ sommes convaincus que nous avons sélectionné l’équipe avec les meilleures chances de succès au Japon », a déclaré l’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski.

La liste des Olympiens pour la première fois comprend Abby Dahlkemper, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Samantha Mewis, Rose Lavelle, Adrianna Franch et Kristie Mewis, qui est également le seul membre de l’équipe à ne pas participer à la Coupe du monde 2019.

Carli Lloyd et Megan Rapinoe chercheront à mener les États-Unis à une cinquième médaille d’or aux Jeux olympiques de cet été. Photo de HENRIK MONTGOMERY/Agence de presse TT/AFP via Getty Images

Ertz et Heath étaient tous deux discutables pour la sélection en raison de blessures, mais devraient être prêts à jouer, selon US Soccer. Si les États-Unis devaient modifier leur alignement pendant le tournoi en raison d’une blessure, quatre joueuses – l’attaquante Lynn Williams, la milieu de terrain Catarina Macario, la défenseure Casey Krueger et la gardienne Jane Campbell – feront également le voyage en tant que remplaçantes.

« Nous savons qu’il y a des joueurs très talentueux qui ne seront pas au Japon, mais ce sont les décisions difficiles que nous avons dû prendre », a ajouté Andonovski. « Nous avons une équipe très expérimentée qui a traversé l’adversité au plus haut niveau, il n’est donc pas surprenant que ces joueurs se soient distingués. Ils ont relevé les défis et ont fait preuve d’une flexibilité et d’une détermination extraordinaires au cours des 15 derniers mois pour nous amener là où nous sommes aujourd’hui. »

La sélection de l’équipe d’Andonovski s’est fortement appuyée sur l’expérience, car l’âge moyen de l’équipe au début du jeu sera de 30,8 ans, chaque joueur comptant en moyenne 111 sélections internationales.

Les États-Unis affronteront la Suède le 21 juillet, deux jours avant la cérémonie d’ouverture, et affronteront la Nouvelle-Zélande (24 juillet) et l’Australie (27 juillet) dans les autres matches de la phase de groupes. Avant de se rendre au Japon, l’équipe affrontera le Mexique les 1er et 5 juillet à East Hartford, Connecticut.

Liste de l’équipe olympique de football féminin des États-Unis 2020 par poste :

GARDIENS DE BUT (2) : Adrianna Franch (Portland Thorns FC), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

DÉFENSEURS (6): Abby Dahlkemper (Manchester City/ENG), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Kelley O’Hara (Washington Spirit), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC), Emily Sonnett (Washington Spirit)

MILIEU DE TERRAIN (5): Julie Ertz (Chicago Red Stars), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (Houston Dash), Samantha Mewis (North Carolina Courage)

AVANT (5): Tobin Heath (Sans attache), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC), Alex Morgan (Orlando Pride), Christen Press (Sans attache), Megan Rapinoe (OL Reign)