Carli Lloyd critique l’USWNT pour avoir célébré après le tirage au sort

L’équipe nationale féminine des États-Unis s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 tôt mardi matin. Cependant, les Américains ont terminé deuxièmes du groupe E après avoir fait match nul contre le Portugal 0-0. Bien qu’elle soit l’équipe la mieux classée du tournoi, l’USWNT n’a atteint que de justesse le tour à élimination directe.

Les Américains ont eu du mal à trouver un rythme jusqu’ici dans la compétition. Ils ont semblé un peu désynchronisés et n’ont réussi à marquer qu’un seul but lors de leurs deux derniers matches combinés. La qualification des huitièmes de finale a failli ne pas avoir lieu non plus. Le Portugal est dans les dernières étapes du match de mardi. La chance des Américains a sauvé leur Coupe du monde. Ils auraient été éliminés du tournoi si le ballon était entré dans le filet.

Carli Lloyd déchire la célébration de l’USWNT après le tirage au sort

Après le match, une grande partie de la discussion s’est tournée vers les célébrations des joueurs de l’USWNT. Alors que certains étaient plus discrets, quelques membres de l’équipe ont été vus danser et rire sur le terrain. Cela comprenait le duo vedette Megan Rapinoe et Alex Morgan. L’équipe de commentateurs de FOX Sports a été collectivement choquée par les scènes.

L’ancienne grande star de l’USWNT, Carli Lloyd, a affirmé que voir les joueurs sourire et rire pour célébrer n’était « tout simplement pas suffisant ». Elle a ensuite critiqué les joueurs en fête et a affirmé qu’ils avaient eu de la chance de passer au tour suivant.

« Je n’ai jamais été témoin de quelque chose comme ça », a déclaré Lloyd. « Il y a une différence entre respecter les fans et dire bonjour à sa famille. Mais danser, sourire ? Je veux dire, le joueur du match était ce poteau. Tu as de la chance de ne pas rentrer chez toi en ce moment.

L’entraîneur américain défend les actions de son équipe

Le manager de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a défendu ses joueurs dans son interview d’après-match. L’entraîneur a insisté sur le fait qu’il est « insensé » de remettre en question la mentalité de l’équipe.

« Une chose que je veux dire, c’est que cette équipe voulait gagner ce match plus que toute autre chose, et ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient en préparation pour ce tournoi et à chaque match », a déclaré Andonovski. « Remettre en question la mentalité de cette équipe, remettre en question la volonté, la volonté de gagner, je pense que c’est insensé. »

Les Américains auront ensuite la lourde tâche d’affronter les vainqueurs du groupe G en huitièmes de finale. Ce sera très certainement la Suède. La FIFA classe actuellement les Suédois n ° 3. Par conséquent, la Suède est l’un des favoris aux côtés de l’USWNT pour soulever le trophée à la fin du tournoi. La plupart s’attendaient à un match de cette qualité en demi-finale. Désormais, les Américains affrontent le redoutable bien plus tôt qu’ils ne l’espéraient.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto