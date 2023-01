Carley Stenson révèle sa rivalité avec son célèbre mari après avoir atteint la finale Strictly avec le juge de Dancing on Ice Oti Mabuse

La légende de HOLLYOAKS, Carley Stenson, a révélé qu’elle ressentait une intense rivalité sur Dancing on Ice… avec son mari.

L’actrice est mariée à l’acteur Danny Mac, qui a atteint la finale de Strictly Come Dancing aux côtés d’Oti Mabuse – qui est maintenant juge dans l’émission de skate ITV.

Cela signifie que Carley, 40 ans, ressent maintenant la pression à la maison.

Dans une douce scène qui sera projetée dans l’émission de dimanche soir, Carley déclare : « Mon mari Danny a fait un autre spectacle de danse. Il a fait la finale. Alors, pas de pression !

Elle plaisante avec Danny, qui est également apparu sur Hollyoaks : “Je dois aller plus loin que toi.”

Il a répondu : “C’est dur d’aller plus loin !”

Carley était l’une des pin-ups Noughties du feuilleton Channel 4 en tant que Stephanie Cunningham jusqu’à son départ en 2010.

Depuis lors, elle est devenue une grande star dans le West End, prenant des rôles principaux dans les comédies musicales Shrek et Legally Blonde.

Carley a déclaré: «Je veux montrer à notre fille que vous pouvez tout faire si vous y mettez votre esprit.

“Depuis Hollyoaks, je joue dans le West End et je suis aussi une nouvelle maman – j’essaie de jongler avec tout, c’est un peu fou mais c’est incroyable.

« Je n’ai jamais fait de télé en direct avant, à part des interviews. Jouer en live, c’est effrayant et c’est énorme.

“Mais j’adore l’adrénaline et j’espère bien travailler avec cette adrénaline.

« J’ai fait du théâtre mais une fois que c’est fait au théâtre, c’est parti et ce n’est pas enregistré.

« Vous pourriez tomber sur une mauvaise note ou vous pourriez oublier une ligne, mais c’est fait et parfois le public ne le remarque pas.

“C’est enregistré à vie et c’est un peu effrayant !”

Carley se produira pour la première fois ce dimanche, patinant un numéro lent avec le professionnel de Dancing on Ice Mark Hanretty pour Say You Love Me de Jessie Ware.

Elle affronte le comédien Darren Harriott, Mollie Gallagher de Corrie, la drag queen The Vivienne et la légende du football John Fashanu.

Carley a ajouté: “Pour moi, apprendre quelque chose et, espérons-le, ajouter une corde à votre arc – je suis extrêmement reconnaissant d’avoir cette opportunité.

« Et recommencer à danser. J’ai eu faim de danser à nouveau et je suis pleinement conscient que ce sera différent de la danse, mais j’aime jouer et le faire à n’importe quel titre parce que c’est dans mon sang.

Dancing on Ice, les dimanches à 18h30 sur ITV1 et ITVX

