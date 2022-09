L’équipe féminine de basketball du Canada continue de prendre de l’ampleur à la Coupe du monde FIBA.

Bridget Carleton a marqué 19 points tandis que Kayla Alexander a capté 11 rebonds, et les Canadiennes ont battu le Japon 70-56 dimanche pour rester invaincues et décrocher une place en quart de finale.

“C’était un gros match pour nous”, a déclaré Carleton. “C’est une équipe difficile, ils sont difficiles à affronter, ils sont rapides, ils aiment tirer à trois balles, donc c’est un match difficile, mais certainement bon de remporter la victoire.

“Et ça fait du bien de voir quelques coups de feu pour moi”, a-t-elle ajouté avec un sourire.

Shay Colley a ajouté 13 points et sept rebonds, Laeticia Amihere a terminé avec 10 points, six rebonds et cinq passes pour la n°4 canadienne (3-0). Carleton, un attaquant des Lynx du Minnesota de la WNBA, a également obtenu six rebonds.

Maki Takada a marqué 11 points pour mener le Japon (1-3), huitième au classement, médaillé d’argent olympique en titre.

Les Canadiens affronteront ensuite l’Australie (2-1) lundi, puis boucleront le tour préliminaire contre le Mali (0-3) mardi. Leur victoire dimanche leur permettra d’éviter les Etats-Unis (3-0 dans le groupe A) en quarts.

« Je suis très fier de mes joueurs parce que nous grandissons en tant qu’équipe », a déclaré l’entraîneur-chef Victor Lapena. “Juste félicitations à mes joueurs car aujourd’hui était une classe de maître pour avoir le contrôle du jeu, et c’est parce qu’ils sont très prêts à le faire.”

Lapena, un Espagnol et entraîneur de longue date de ce programme national, a été embauché par Canada Basketball en janvier après l’élimination décevante de l’équipe au premier tour aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les Canadiens, qui ont remporté deux médailles de bronze à la Coupe du monde — en 1979 et 1986 — ont perdu contre le Japon lors des qualifications pour la Coupe du monde quelques semaines après les Jeux olympiques.

Mais les femmes ont continué à s’intégrer depuis qu’elles se sont rassemblées le mois dernier à Edmonton pour les préparatifs de la Coupe du monde.

« Je pense que nous voyons juste les avantages de tout le temps que nous avons investi au cours des quatre dernières semaines », a déclaré Carleton. « Et chaque match est un défi différent. Chaque match, chaque équipe joue si différemment. Donc, être capable de s’adapter, de faire confiance au personnel d’entraîneurs et à ce que sont nos dépisteurs du côté défensif, du côté offensif, cela change chaque match, mais nous croyons de tout cœur en Victor et au personnel d’entraîneurs et en ce qu’ils veulent que nous fassions. ”

“C’est excitant de voir l’amélioration”, a-t-elle ajouté. “Nous nous habituons à jouer les uns avec les autres, à la façon dont Victor veut jouer, et je pense que ça va continuer à s’améliorer.”

Carleton a marqué les cinq premiers points du Canada après que l’équipe soit restée sans but pendant les quatre premières minutes. La défensive canadienne a enflammé son attaque et le Canada a pris les devants pour de bon, se dirigeant vers la deuxième manche 20-12.

Le Japon a réduit l’avance du Canada à trois points avec 4:17 à jouer en première demie, mais les Canadiens ont terminé avec une séquence de 13-0 pour mener 41-25 à la pause. La défensive étouffante du Canada a forcé le Japon à 10 revirements en première demie.

Le Canada a maintenu son élan au troisième quart, et le tir à trois points de Carleton avec 1:19 à jouer a propulsé les Canadiens dans le quatrième avec une avance de 61-39.

“Chaque match auquel nous participons, nous pensons que nous pouvons gagner”, a déclaré Carleton. « Nous pensons que nous devrions gagner. Notre objectif est toujours d’être sur le podium, c’est donc exactement là où nous voulons être. 3-0. Nous allons en profiter, mais reposez-vous et récupérez ce soir car nous en avons encore un (lundi) contre le public local dans un environnement difficile.

Les Canadiens ont ouvert la Coupe du monde avec une victoire de 67-60 contre la Serbie, puis ont battu la France 59-45.

L’Australie a battu la Serbie 69-54 plus tôt dimanche.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

basketballCanadaSports