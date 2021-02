Carles Puigdemont promet de continuer à se battre après le vote des députés pour lever son immunité

L’ancien dirigeant de la Catalogne, Carles Puigdemont, a déclaré à Euronews qu’il continuerait à se battre après que les membres du Parlement européen aient voté la levée de son immunité contre les poursuites.

Il a fui l’Espagne après que la région du nord-est ait déclaré son indépendance à la suite d’un référendum 2O17 que Madrid considérait comme illégal.

Puigdemont, accusé de sédition et d’utilisation abusive des fonds publics en Espagne, est depuis devenu député européen et utilise la protection de l’immunité qui vient avec le rôle d’éviter d’être rappelé en Espagne et d’être jugé.

Mais, mardi, les députés d’une commission du Parlement européen ont voté la levée de son immunité et de celle de deux autres politiciens espagnols.

Il passera désormais à un vote complet devant tous les députés européens du Parlement européen le mois prochain, où une majorité simple sera requise.

‘Combattez jusqu’à la dernière minute’

Puigdemont a juré de continuer sa défense.

«Nous allons mener cette bataille jusqu’à la dernière minute, que ce soit au Parlement européen ou au [European] Cour de Luxembourg si nous devons y aller », a-t-il déclaré à Euronews.

« Il ne s’agit pas de soutenir l’indépendance de la Catalogne, mais de soutenir les minorités politiques et leur droit à s’exprimer et à être représentées, dont bénéficient les grandes majorités ».

Puigdemont a affirmé que les procédures parlementaires étaient injustes et en proie à des irrégularités.

Il soutient que le président de la commission, Adrián Vázquez Lázara, un député libéral espagnol, a été hostile aux trois députés européens et que le rapporteur du dossier, le député bulgare Angel Dzhambazki, est trop proche de Vox, le parti d’extrême droite espagnol qui s’oppose au mouvement indépendantiste catalan. Dzhambazki et Vox appartiennent tous deux au groupe des conservateurs et réformistes européens.

« La présomption d’impartialité a été dynamitée », a déclaré Puigdemont.

Il a déclaré que l’UE avait été « kidnappée par des États et par deux ou trois grands partis » et « ne pouvait pas se connecter avec la volonté du peuple ».

Mais il a toujours confiance dans le bloc.

« Je ne perdrai jamais espoir car l’avenir de l’Europe est l’Union européenne », a-t-il ajouté. « Malgré ses imperfections, il n’y a pas de meilleur espace de libertés dans le monde que l’Union européenne ».

Avant le vote du mois prochain, les équipes de Puigdemont et des deux autres députés catalans distribuent des brochures au sein du Parlement européen pour tenter de convaincre leurs collègues législateurs.

Si les députés européens veulent lever l’immunité du trio, les autorités espagnoles réactiveront immédiatement le mandat d’arrêt européen (MAE) pour extrader les trois hommes politiques et les traduire en justice. Cependant, l’extradition doit d’abord être approuvée par un juge belge.

En Espagne, neuf dirigeants et militants pro-séparatistes catalans ont déjà été reconnus coupables de sédition et condamnés à des peines de prison allant de 9 à 13 ans. Puigdemont, Comín et Ponsatí étaient censés participer à ce même procès, mais leur exil l’a rendu impossible.

Pourquoi le comité a-t-il voté la levée de l’immunité?

La commission des affaires juridiques du Parlement européen a recommandé mardi la levée de l’immunité parlementaire des trois députés catalans.

Puigdemont est accusé de sédition et de détournement de fonds publics. Des accusations similaires ont été portées contre les deux autres, Toni Comín et Clara Ponsatí.

La commission a conclu que les événements impliquant les trois députés européens ont eu lieu avant leur entrée au Parlement européen et que les accusations ne sont pas liées à leurs activités en tant que législateurs du Parlement européen. Par conséquent, le comité estime que l’immunité de poursuites ne s’applique pas à leur cas.

Quinze députés ont voté en faveur de la levée de l’immunité, huit se sont opposés et deux se sont abstenus.

La question sera désormais soumise à tous les députés européens.

Les trois principaux partis (PPE, S&D et Renew Europe) du Parlement européen, qui détiennent plus de la moitié des sièges dans l’hémicycle, se sont longtemps opposés à la protection accordée aux hommes politiques catalans.

‘Totalement transparent’

Réagissant aux allégations de Puigdemont, l’eurodéputé espagnol Vázquez Lázara, qui préside actuellement la commission des affaires juridiques, a déclaré que le processus était « totalement transparent », « sérieux » et « propre ».

Vázquez Lázara affirme que les travaux du comité ne sont pas devenus un « cirque » et que ses membres ont agi conformément au droit de l’UE.

« Nous avons démontré qu’au Parlement européen, les règles sont respectées », a-t-il déclaré à Euronews.

Il a déclaré que la commission n’avait pas évalué si les trois dirigeants catalans étaient coupables ou innocents, mais s’est simplement concentrée sur deux éléments: si la demande de levée de l’immunité reposait sur un vote ou un avis émis par les députés en cette qualité processus a commencé avant ou après que les trois sont devenus législateurs européens.

Les deux éléments, selon Vázquez Lázara, ont contraint une majorité de membres du comité à recommander la levée de l’immunité.

Il s’attend maintenant à ce que la plénière suive leur décision mais préfère éviter les spéculations.

Le dossier Puigdemont est l’un des nombreux dossiers traités par la commission des affaires juridiques. D’autres incluent le cas de Giannis Lagos, un député européen grec qui, en octobre 2020, a été reconnu coupable d’avoir dirigé le parti néonazi Golden Dawn et condamné à 13 ans de prison. Les autorités grecques ont déjà demandé au Parlement européen de lever son immunité afin de pouvoir le ramener en Grèce et le poursuivre.