Carles Cuadrat quitte mais des problèmes demeurent pour le Bengaluru FC

C’est fini pour Carles Cuadrat à Bengaluru FC. L’ancien Super Ligue indienne champions – c’est Cuadrat qui les a guidés vers le titre – a pris un appel audacieux mercredi en décidant de se séparer avec l’Espagnol. L’entraîneur par intérim Naushad Moosa devrait prendre le relais.

La décision de la direction intervient après que les Bleus ont subi une défaite complète 1-3 contre le Mumbai City FC. Ils ont non seulement été battus mais dépassés. Le résultat a également signifié que Bengaluru a perdu trois matchs successifs pour la première fois de son histoire. Avant de descendre à Mumbai, Bengaluru n’avait pas non plus réussi à marquer lors de deux matchs consécutifs pour la toute première fois.

Mais les fissures étaient évidentes pour Bengaluru depuis le début de la saison, n’ayant récolté que 12 points en 9 matches cette saison. La saison dernière, BFC a terminé troisième de la ligue malgré seulement 22 buts en 18 matches. Le manque de créativité était une préoccupation majeure car ils avaient du mal à marquer en jeu ouvert. Plus de la moitié de leurs buts provenaient de coups de pied arrêtés (14). Mais ce qui les a aidés, c’est une unité défensive solide qui n’a expédié que 13 buts en 18 matches, enregistrant 11 feuilles blanches dans le processus.

Cette saison, même ces prouesses défensives semblent les avoir abandonnées. Ils ont concédé 12 buts, un de moins que le total de la saison dernière et n’ont gardé que deux draps propres. Seules les trois dernières équipes – East Bengal, Kerala Blasters et Odisha FC – ont concédé davantage. Sept de ces buts sont survenus après la 60e minute, peut-être un signe de l’incapacité de leur arrière à faire face à la pression.

Les blessures n’ont pas non plus aidé la cause de Cuadrat. Une blessure à l’arrière gauche de fortune Ashique Kuruniyan contre Odisha a encore aggravé la crise défensive de Bengaluru. Le rythme et la supercherie de Kuruniyan sur le flanc gauche ont été manqués, Cuadrat ayant choisi de faire confiance à l’expérimenté Rahul Bheke sur l’arrière gauche naturel Ajith Kumar dans cette position. Pratik Chaudhari a pris le rôle de Bheke dans la défense centrale mais ne s’est pas encore installé.

Au départ, les Bleus ont semblé disjoints en attaque et ont eu du mal à créer à nouveau des chances de jeu ouvert. Neuf des 12 buts de BFC cette campagne sont venus de coups de pied arrêtés, soulignant leur dépendance aux situations de balle morte. L’une des principales raisons à cela a été l’incapacité de remplacer un attaquant du calibre de Miku. Le Vénézuélien a joué un rôle déterminant pour les Blues lorsqu’il s’agissait à la fois de marquer des buts et de créer des occasions. En revanche, les attaquants Deshorn Brown et Kristian Opseth n’ont pas encore marqué de but cette saison, tandis que le capitaine Sunil Chhetri continue d’assumer le fardeau à l’avance. Tout comme la saison dernière, l’attaquant talismanique reste le meilleur buteur de Bengaluru, ayant marqué quatre buts cette saison.

Cuadrat est peut-être parti, mais les problèmes qui ont tourmenté son règne demeurent. Bengaluru n’aura pas beaucoup de temps pour aborder ces problèmes alors qu’ils affronteront le SC Bengale oriental samedi. Ils devront trouver des solutions par crochet ou par escroc pour rester en vie dans la course aux éliminatoires.