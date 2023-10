Carlee Russell reconnue coupable de deux délits suite à un canular

La saga Carlee Russell semble toucher à sa fin.

Selon ABC3340, un juge de Hoover, en Alabama, a statué sur les accusations criminelles portées contre la jeune femme de 26 ans en ce qui concerne son canular viral d’enlèvement qui a attiré l’attention de toutes les plateformes de médias sociaux et des médias traditionnels en général. Russell a été reconnu coupable de deux délits mineurs, de fausse déclaration aux autorités chargées de l’application de la loi et de fausse déclaration d’un incident. Le juge lui a recommandé de payer 18 000 $ de dédommagement et de passer six mois en prison par accusation, pour un total d’un an.

Vous pouvez imaginer à quel point une certaine partie des Américains est heureuse de cette décision…

Il semble que la suggestion selon laquelle Carlee passerait du temps en prison soit une surprise pour les avocats comme le conseiller local Edward Merrell, qui a déclaré cela avant la décision du juge :

«Je pense que le public s’attendrait à ce qu’elle soit associée à une sorte de peine de prison. De manière réaliste, en fonction de son passé le plus probable, j’imagine qu’il n’y aura probablement pas de véritable peine de prison », a déclaré Merrell.

Il semblerait que Carlee et ses avocats envisagent de faire appel de la décision. À ce stade, on ne sait pas quand elle sera officiellement condamnée. Nous aurons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.