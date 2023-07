Carlee Russell conférence de presse Hoover Police

Celui-ci va mettre Internet en feu.

Le département de police de Hoover vient de terminer sa première conférence de presse pour informer le public des faits qu’ils ont découverts au début de son enquête sur l’enlèvement présumé de Carlee Russell. Autant dire qu’il y a beaucoup plus de questions que de réponses, et ça commence à paraître… pas si bon pour l’histoire de Carlee.

Le chef de la police Nicholas C. Derzis a longuement parlé de ce que Carlee leur a dit et de ce qu’ils ont constaté par eux-mêmes. La plupart de ce que le chef a dit était bar pour bar ce qui a été publié hier après-midi, cependant, le grand joker a frappé la table quand il a été révélé que la police avait obtenu une liste des recherches Internet de Carlee des jours précédant sa disparition.

Selon le chef Derzis, Carlee a recherché le film de Liam Neeson Pris, elle a recherché des alertes AMBER, comment voler de l’argent sans se faire prendre et des billets de bus aller simple pour Nashville, Tennessee.

À l’heure actuelle, la famille de Carlee a déclaré qu’elle n’était pas prête à accorder un deuxième entretien à la police, mais les autorités sont impatientes de s’asseoir à nouveau avec elle pour obtenir plus d’informations afin de compléter la nature conflictuelle de cette histoire.

Plus tôt dans la journée, BOSSIP a rapporté la déclaration de la mère de Carlee sur les « rumeurs » et les « mensonges » répandus sur Internet au sujet de la disparition de sa fille. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir mal pour les parents de Carlee car ils doivent maintenant se demander s’ils ont été dupés et sont maintenant sujets à l’embarras public.

Nous aurons très certainement plus de détails pour vous dès qu’ils seront disponibles. Vous pouvez regarder l’intégralité de la conférence de presse dans la vidéo ci-dessous.