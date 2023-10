Carlee Russell a affirmé avoir été kidnappée par un homme aux cheveux orange qui l’avait attirée avec un bébé. Tout n’était qu’un mensonge

Carlethia « Carlee » Nichole Russell a semblé disparaître le 13 juillet après avoir appelé le 911 pour signaler qu’elle avait vu un enfant en bas âge marchant du côté de l’Interstate 459 à Alabama.

La jeune femme de 25 ans a déclaré à la dépêche qu’elle avait arrêté sa voiture pour vérifier si l’enfant allait bien et qu’elle avait appelé un membre de sa famille avant de perdre le contact, selon le service de police de Hoover.

Au moment où les policiers sont arrivés cinq minutes plus tard, Russell avait apparemment disparu, le moteur de sa voiture étant toujours en marche, et le petit enfant était introuvable.

Les forces de l’ordre et les membres de la famille ont lancé une recherche désespérée de la femme disparue et ont demandé de l’aide au public avant que la police ne soit informée 48 heures plus tard que Russell était rentré chez lui à pied.

Deux semaines après avoir fait la une des journaux pour une histoire poignante de disparition, de négligence envers les enfants et d’enlèvement, la femme de l’Alabama a admis qu’elle avait inventé une histoire sur le fait d’être kidnappé par un homme blanc aux « cheveux orange ». À peine trois mois plus tard, Russell a été reconnu coupable d’avoir déposé un faux rapport de police et d’avoir faussement signalé l’incident.

Voici ce que nous savons du canular :

La disparition’

Au moment de sa disparition, Russell vivait avec ses parents à Hoover, une banlieue en pleine croissance située dans la banlieue sud de Birmingham. Elle travaillait à temps partiel au Woodhouse Spa et était également étudiante au Jefferson State Community College, où elle étudiait pour devenir infirmière, selon AL.com.

Le jour où elle a disparu, Russell avait passé du temps avec des agents du département de police de Harpersville, selon une publication sur Facebook demandant de l’aide pour la retrouver.

Russell a quitté son travail au Woodhouse Spa in the Summit, un centre commercial de luxe à Birminghamvers 20h20 le 13 juillet, selon le service de police de Hoover.

Elle s’est arrêtée chercher de la nourriture chez Taziki dans le centre commercial Colonnade voisin pour acheter de la nourriture pour elle et sa mère, puis elle a roulé vers le sud sur l’Interstate 459, selon AL.com.

À 21 h 34, elle a appelé le 911 pour signaler avoir croisé un jeune garçon âgé de trois ou quatre ans en couches marchant le long du bord de l’autoroute près de la borne kilométrique 11. Elle a ensuite téléphoné à la petite amie de son frère pour lui dire qu’elle s’arrêtait pour vérifier l’enfant. Russell a perdu le contact avec le parent, même si la ligne est restée ouverte.

Carlee Russell a disparu après avoir faussement déclaré avoir vu un enfant en bas âge marcher sur le bord d’une autoroute de l’Alabama (Département de police de Hoover)

La petite amie a alors entendu ce qu’elle pensait être un cri de quelqu’un, suivi du bruit de la circulation provenant de l’autoroute, selon AL.com.

Selon la police, des caméras de circulation ont capturé Russell s’arrêter au bord de la route.

L’enfant n’a pas été aperçu sur les images et les autorités n’ont reçu aucun autre rapport faisant état d’un enfant disparu, a déclaré la police de Hoover dans un communiqué la semaine dernière.

Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé sa Mercedes rouge toujours en marche et ses effets personnels, notamment une perruque, un téléphone, une Apple Watch et un sac à main, mais aucun signe d’elle ou du petit enfant, a déclaré sa mère Talitha Russell.

Les forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales se sont jointes à la famille et aux amis dans cette recherche effrénée.

Il serait bientôt révélé qu’ils recherchaient une femme qui ne manquait pas vraimentmais pas avant que la femme de l’Alabama n’ait partagé une histoire poignante avec la police.

Le retour à la maison

Tôt dans la soirée de samedi (15 juillet), la police a été dépêchée au Red Roof Inn à Vestavia Hills après avoir reçu des informations faisant état d’une observation, a rapporté AL.com.

Il n’y avait aucun signe de Russell au moment où ils arrivèrent.

Puis, à 22 h 44, la police a reçu un appel au 911 l’informant que Russell s’était présentée à son domicile à pied.

Elle aurait été en état de choc.

Un appel au 911 selon Carlee Russell était « insensible mais respirait » lorsqu’elle est retournée chez elle à Hoover, en Alabama (Département de police de Hoover)

La police et les pompiers sont intervenus et Russell a été emmenée à l’hôpital UAB où elle a été soignée pour des blessures non précisées avant de sortir.

Alors qu’elle était à l’hôpital, les détectives du département de police de Hoover ont recueilli une première déclaration d’elle.

Les allégations d’enlèvement

Lors d’une conférence de presse mercredi 19 juillet, le chef de la police de Hoover, Nicholas Derzis, a déclaré que les détectives avaient mené un bref entretien avec Russell à l’hôpital, où elle avait affirmé avoir été enlevée par un homme aux cheveux orange et chauve « qui sortait des arbres ». .

Elle a affirmé que l’homme l’avait prise dans ses bras et l’avait forcée à monter dans une voiture, et que la prochaine chose dont elle se souvenait était qu’elle était dans la remorque d’un semi-remorque à 18 roues, a déclaré M. Derzis.

Russell a déclaré à la police qu’elle avait entendu une femme et un bébé dans le semi-remorque, mais qu’elle ne les avait pas vus.

Elle a affirmé s’être échappée de la caravane, avant d’être reprise et emmenée dans une maison, où ses ravisseurs présumés l’ont forcée à se déshabiller et à poser pour des photos.

Elle a déclaré aux détectives qu’elle avait été placée dans une voiture et qu’elle avait pu s’échapper et s’enfuir dans les bois et qu’elle était ressortie près de chez elle.

Les détectives ont noté qu’elle avait une blessure mineure à la lèvre et une chemise déchirée. Ils ont également trouvé 107 $ en espèces cachés dans sa chaussette droite.

« Par respect pour Carlee et sa famille, les détectives n’ont pas insisté pour obtenir des informations supplémentaires lors de cet entretien et ont prévu de lui parler en détail après lui avoir laissé le temps de se reposer », a déclaré M. Derzis après son retour.

Les services secrets ont analysé son téléphone et ses ordinateurs et ont trouvé des recherches sur Internet « très pertinentes pour cette affaire », a déclaré M. Derzis.

Le 11 juillet, Russell a recherché : « Devez-vous payer pour une alerte Amber ou une recherche. »

Le jour de son enlèvement présumé, elle a cherché « comment retirer de l’argent d’une caisse sans se faire prendre ». Elle a également recherché un billet de bus aller simple de Birmingham à Nashville au départ ce jour-là, a déclaré M. Derzis.

Elle a cherché Prisun thriller de 2008 sur un enlèvement mettant en vedette Liam Neeson.

« Il y a eu d’autres recherches sur le téléphone de Carlee qui semblent éclairer son état d’esprit, mais par respect pour sa vie privée, nous ne divulguerons pas le contenu de ces recherches pour le moment », a déclaré le chef de la police.

Dimanche, le petit ami de Russell, Thomar Latrell Simmons, a affirmé qu’elle avait à peine survécu à son épreuve après avoir été kidnappée.

« Elle s’est littéralement battue pour sa vie pendant 48 heures, donc jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau physiquement et mentalement stable, elle n’est pas en mesure de donner des nouvelles ni de savoir où se trouve son ravisseur pour le moment », a écrit M. Simmons.

La famille de Carlee Russell avait soutenu son affirmation selon laquelle elle avait été enlevée après s’être arrêtée pour aider un enfant en bas âge – ce qui s’est avéré faux par la suite (Département de police de Hoover)

M. Simmons a ajouté qu’il recherchait Russell « sans arrêt » depuis qu’il avait été informé de sa disparition.

Il a déclaré qu’il y avait eu « de fausses allégations et hypothèses » selon lesquelles il avait quelque chose à voir avec son enlèvement, ajoutant qu’il ne s’était pas laissé distraire par les rumeurs.

M. Simmons a remercié la famille, les amis et les fidèles pour leur aide.

« Tout ce que je (demande) à tout le monde en ce moment, c’est d’être respectueux de la situation de Carlee. »

La vérité éclate

Alors que les recherches pour retrouver Russell se poursuivaient, la police a commencé à exprimer ses doutes sur l’histoire de la femme de l’Alabama.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, la police de Hoover a révélé que Russell avait parcouru 600 mètres (548 m) sur une autoroute de l’Alabama alors qu’elle était au téléphone avec un opérateur du 911 affirmant qu’elle suivait un enfant en bas âge perdu.

Les données du téléphone portable de Russell ont montré qu’elle avait parcouru six terrains de football tout en parlant à un répartiteur de police, a déclaré le chef du département de police de Hoover, Derzis, lors de la conférence de presse.

« Penser qu’un petit enfant, pieds nus, qui pourrait avoir trois ou quatre ans, va parcourir six terrains de football sans monter sur la chaussée, sans pleurer… c’est très difficile pour moi de comprendre », a déclaré M. Derzis.

« L’appel de Carlee au 911 reste le seul signalement d’un enfant sur l’autoroute, malgré le passage de nombreux véhicules dans la zone à ce moment-là », a-t-il déclaré.

« Nous ne voyons personne sur l’autoroute autre que sa voiture, puis quelqu’un sortir du côté conducteur. »

Ces doutes ont été confirmés le 24 juillet, lorsque la police de l’Alabama a déclaré que Russell avait admis dans une déclaration de son avocat avoir menti sur toute l’affaire.

Thomar Latrell Simmons a affirmé que sa petite amie Carlee Russell avait été kidnappée et avait à peine survécu (Facebook / Thomar Latrell Simmons)

« Il n’y a pas eu d’enlèvement jeudi 13 juillet. Mon client n’a pas vu de bébé sur le bord de la route », selon un déclaration de l’avocat de Russell. « Ma cliente s’excuse pour ses actions auprès de cette communauté, des bénévoles qui la recherchaient, auprès du service de police de Hoover et d’autres agences ainsi qu’auprès de ses amis et de sa famille. »

« Mon client n’a pas vu de bébé sur le bord de la route », poursuit le communiqué. «Ma cliente n’a pas quitté la région de Hoover lorsqu’elle a été identifiée comme personne disparue. Ma cliente n’a reçu aucune aide lors de cet incident, mais il s’agit d’un seul acte accompli par elle-même.

La femme de l’Alabama a demandé pardon et prières au public tout en continuant à « résoudre ses problèmes ».

Russell est reconnu coupable de fausses accusations

Le 28 juillet, les autorités ont annoncé deux accusations de délit contre Russell, pour fausse déclaration aux autorités chargées de l’application de la loi et fausse déclaration d’un incident.

Chaque accusation était assortie d’une caution fixée à 1 000 $ et peut entraîner jusqu’à un an de prison et une amende potentielle de 6 000 $ en cas de condamnation. Le chef de la police de Hoover, Nicholas Derzis, a déclaré lors d’une conférence de presse que les accusations concernaient « ses actions liées à la simulation de son enlèvement et aux fausses déclarations qu’elle a ensuite faites aux détectives ».

« Ses décisions cette nuit-là ont semé la panique et l’inquiétude chez les citoyens de notre ville et même à travers le pays », a-t-il déclaré.

L’annonce est intervenue peu de temps après que Russell se soit rendue pour être placée en état d’arrestation. Elle a déposé une caution et a été libérée de prison.

Le 11 octobre, Russell a été reconnu coupable d’avoir déposé un faux rapport de police et d’avoir faussement signalé l’incident par un juge.

Elle devra payer plus de 18 000 $ d’amendes et de dédommagements, a rapporté WBRC.

Le juge Brad Bishop a ordonné à Russell de payer 831 $ pour chaque accusation de délit, ainsi que plus de 17 000 $ en dédommagement.

L’État avait demandé que Russell, qui a fait appel de la décision, purge un an de prison.

« Nous avons stipulé et fait appel de l’affaire et la raison derrière cela était qu’ils essayaient de demander une peine de prison, ce avec quoi nous sommes totalement en désaccord », a déclaré l’avocat de Russell, Emory Anthony, aux journalistes après l’audience, selon WBRC. « Donc, en toute honnêteté, il n’est pas nécessaire d’avoir un procès ici, connaissant leur position. Nous avons donc statué et fait appel de l’affaire et nous recommencerons devant le tribunal de circuit de Bessemer.