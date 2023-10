Carla Connor obligée de prendre des mesures drastiques pour sauver Underworld à Coronation Street

CARLA Connor est obligée de prendre des mesures drastiques pour sauver Underworld à Coronation Street.

La femme d’affaires – interprétée par Alison King – est restée abasourdie après avoir découvert ce que Stephen Reid avait fait dans les derniers épisodes.

Carla Connor est obligée de prendre des mesures drastiques pour sauver Underworld à Coronation Street.[/caption] ITV

Carla doit ramasser les morceaux après que les actions perverses de Stephen Reid ont été révélées une fois pour toutes.[/caption]

Le méchant – joué par Todd Boyce – essaie désespérément de mettre la main sur Underworld depuis des mois et a même drogué Carla avec du LSD dans le cadre de son plan.

Cependant, les choses se sont déroulées de manière spectaculaire pour Stephen lors de la Super Soap Week de Corrie cette semaine, et dans les épisodes à venir, Carla doit creuser profondément pour essayer de défaire le carnage qu’il a créé.

Comme le police L’enquête continue, Carla assure à tout le monde qu’elle compte se battre bec et ongles pour sauver l’usine.

Elle révèle son intention de s’envoler pour Espagne dans le but de conclure un accord lucratif.

Tandis que Beth, Kirk et Simon s’inquiètent pour leur salaire, Michael reçoit le nouvelles qu’il perd son emploi.

Pendant ce temps, les pitreries de Stephen ont également semé le chaos chez Ed Bailey, qui a été sidéré lorsque son projet de construction a dû être suspendu lorsque la dépouille de Leo Thompkins a été retrouvée sur le site.

Avec argent De plus en plus rare, Ed est partout alors qu’il tente de réparer les dégâts et sa fille Dee-Dee Bailey (Channique Sterling-Brown) remarque qu’il ne s’intéresse pas à son nouveau petit ami Joel Deering (Callum Lill).

À venir suivant Semaine sur ITV, Ed s’excuse auprès de Dee-Dee d’avoir été trop distrait pour s’intéresser à son nouveau petit ami et propose de l’emmener avec Joel déjeuner pour faire sa connaissance.

Cependant, l’avocat fait bientôt une découverte choquante sur son père après avoir passé au crible le courrier et trouvé une enveloppe d’une société émettrice de cartes de crédit adressée à Norris Cole.

Rue du Couronnement les fans se souviendront que Norris Cole était l’ancien propriétaire de The Kabin.

Il a quitté Weatherfield en 2019 avant de mourir hors écran d’un accident vasculaire cérébral deux ans plus tard dans la maison de retraite de Stilwaters avec sa nouvelle épouse Freda Burgess à ses côtés.

Mais comment Ed va-t-il réagir à la découverte de Dee-Dee ?

Coronation Street est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.