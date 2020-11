Carl Woods défend furieusement d’acheter un autre chiot à Katie Price après la mort sombre de Rolo

Carl Woods a dit à “d ** kheads” d’arrêter d’élever le chiot mort de Katie Price après l’avoir surprise avec un tout nouveau chien.

L’ancienne star de Love Island, qui a emménagé avec maman de cinq enfants, Katie, peu de temps après leur rencontre en juillet de cette année, a déclaré que la mort horrible du petit Rolo était un “accident tragique” qui n’était pas de sa faute.

Le bébé bouledogue français Rolo a duré moins d’un mois chez Katie avant de s’étouffer à mort alors qu’il était piégé sous un fauteuil électrique, la laissant ainsi que sa fille aînée, Princess, 13 ans, dévastées.

Comme le Mirror l’a révélé à l’époque, Katie avait donné la minuscule huile de CBD pour chiots qui, selon elle, lui avait été donnée dans un “panier pour chiots” lorsqu’elle avait récupéré le chien chez ses éleveurs.







Quelques semaines à peine après la mort de Rolo, Katie est à nouveau l’heureuse propriétaire d’un autre chiot bouledogue français, nommé Precious.

Carl a partagé son premier cliché de Little Precious tard hier soir, le sous-titrant: “Got The Girls A Puppy.”

Mais alors que des commentaires furieux commençaient rapidement à être partagés sur son Instagram, Carl s’est précipité pour défendre sa petite amie de la réaction.

“Juste un petit tour pour tous les d ** kheads commentant des choses s ** t sur ce qui est arrivé à Rolo. Vous rendez-vous compte qu’il y a une fille de 13 ans qui peut voir vos commentaires? Comment pensez-vous que ces commentaires la font ressentir ? ” questionna-t-il.







“Ce qui lui est arrivé a été tragique. Ce qui lui est arrivé. De ce fait, Kate n’était même pas là à ce moment-là et la princesse non plus. Arrêtez de lui faire du mal d’avoir un nouveau chiot que vous complétez.

“PERSONNE ne voulait que quoi que ce soit arrive à Rolo et la même règle s’applique à ce chiot.”

Katie a laissé trois emojis de cœur d’amour sous son commentaire protecteur en signe de gratitude.

Malheureusement, Katie a un mauvais bilan en ce qui concerne le sort de ses animaux de compagnie.







Son vieux chien, Queenie, a été écrasé par une camionnette de livraison de pizza sur le trajet de son manoir Mucky, tandis que le caméléon de la famille, Marvin, est mort “ d’un cœur brisé ” après que son fils Junior soit parti vivre avec son père Peter Andre.

Sparkle l’Alsacienne a également été frappée et tuée par une voiture après s’être échappée de sa maison, tandis qu’un de ses chevaux est mort lorsqu’il a été heurté par une voiture après s’être libéré d’un champ.

Rolo était la dernière d’une longue lignée de créatures qui ne vivaient pas bien à la maison avec Katie et sa famille.







L’ancien mannequin glamour a désespérément tenté de faire revivre le petit chiot avec CRP, mais il avait été écrasé à mort quand quelqu’un s’était assis sur le fauteuil sous lequel il était coincé.

“Ils ne pouvaient rien faire, mais ils ont dit qu’il ne serait pas mort de douleur, c’était rapide”, a-t-elle expliqué sur une vidéo YouTube.

“C’est l’une des pires choses de voir là-bas un chiot sans vie qui allait bien cinq minutes auparavant.”