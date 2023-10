Carl Russell : chasse au tireur qui a exécuté un homme de 27 ans, ce jour-là, avec une récompense de 20 000 £ offerte et les flics recherchent un cycliste mystérieux

CRIMESTOPPERS a offert 20 000 £ pour aider à arrêter le cycliste qui a abattu un homme de 27 ans devant sa petite amie un dimanche matin.

Un tueur à vélo a ouvert le feu alors que Carl Russell rentrait chez lui dans la voiture de sa petite amie un dimanche matin.

Carl Russell a été abattu alors que lui et sa petite amie sortaient de leur voiture à Cornwood Close, dans le sud de Liverpool. Crédit : Police du Merseyside

La scène à Cornwood Close après la mort de Carl Crédit : Mercure Press

La police souhaite parler de l’homme vu sur ce vélo-poussette Crédit : Police du Merseyside

Carl est sorti de la voiture en titubant et s’est effondré dans la rue.

La police a désormais offert une récompense de 20 000 £ pour toute information sur la fusillade. Les détectives souhaitent parler à un cycliste filmé par CCTV qui se trouvait dans les environs le jour de la fusillade.

La police a déclaré qu’elle souhaitait parler au propriétaire d’une camionnette Nissan Primestar blanche à plaque 53 vue dans la région le jour de la mort de Carl.

Et ils ont hâte de parler à un chauffeur de taxi qui a peut-être entendu une conversation sur la camionnette le jour du meurtre.

Carl était sorti de prison lors de sa libération conditionnelle lorsqu’il a été abattu le matin du 7 octobre 2018 à Cornwood Close, Belle Vale, au sud de Liverpool.

Des sources locales ont déclaré au Sun que le tueur s’était rendu compte que Carl était sorti de prison et qu’il était au courant de ses mouvements dans les instants qui ont précédé sa mort.

Le jour du Nouvel An 2010, deux hommes armés ont pris d’assaut la maison de M. Russell alors qu’il jouait à un jeu vidéo.

Il a reçu une balle dans la tête mais a survécu à l’attaque. Le chien de M. Russell a également été abattu lors de l’attaque.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé une arme de poing et un chargeur Glock. Le Glock avait été utilisé lors d’une série de fusillades locales.

M. Russell a ensuite été accusé d’infractions liées aux armes à feu et incarcéré pendant cinq ans et quatre mois.

L’inspecteur-détective en chef Jason Pye, qui dirige l’enquête, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avons procédé à un certain nombre d’arrestations, mais je suis toujours très désireux de parler à toute personne qui était présente au moment de la fusillade.

«Cet incident s’est produit en plein jour vers 11h30 un dimanche alors qu’il devait y avoir du monde.

« Au fil des années, les allégeances peuvent changer et nous espérons qu’une récompense de 20 000 £ de la part de Crimestoppers incitera fortement toute personne disposant d’informations à se manifester.

« Nous souhaitons particulièrement parler à un homme portant des vêtements de haute visibilité et faisant du vélo qui a été aperçu dans la zone au moment de la fusillade. Il est décrit comme étant blanc, âgé d’une vingtaine d’années à l’époque, de corpulence moyenne, vêtu de noir et portant une veste orange haute visibilité, bleu foncé en bas et dotée d’une bande réfléchissante.

« Savez-vous qui est cet homme ? Nous pensons qu’il pourrait détenir des informations vitales qui pourraient aider notre enquête et j’exhorte toute personne qui le reconnaît – ou l’homme lui-même – à faire ce qu’il faut et à se manifester.

«Nous souhaitons également retrouver le conducteur d’une camionnette Nissan Primestar blanche à plaque 53, qui se trouvait sur le domaine au moment du meurtre de Carl.

« Nous essayons également de retrouver un chauffeur de taxi qui aurait pu entendre une conversation, le même jour, au sujet d’une camionnette impliquée.

« Cinq ans plus tard, la famille et les amis de Carl sont toujours aux prises avec la perte de Carl et je ne peux pas imaginer ce qu’ils ont dû traverser. Nous avons un agent spécialement formé qui continue de les soutenir. »

La famille de Carl, comprenant sa mère, sa sœur et ses deux frères, a rendu les hommages suivants.

Marie, la mère de Carl, a déclaré : « Le dimanche 7 octobre 2018, tout mon monde s’est effondré lorsque j’ai reçu un appel m’informant que mon fils, Carl, avait été assassiné. Carl aimait tellement sa famille. La vie de famille signifiait tout pour Carl.

« Mon cœur a été arraché ce jour-là. Le vide et la douleur que je ressens chaque jour. Il y a un grand trou dans mon cœur et il ne sera plus jamais comblé.

«Cela fait cinq ans, mais c’est comme si c’était hier. Cela ne devient pas plus simple. Je sens que ça devient plus difficile. J’ai un vide en moi à cause de la mort de Carl qui me hantera tous les jours pour le reste de ma vie.

« Mon mari et moi existons maintenant. Je regarde les frères et la sœur de Carl et je peux voir l’impact que cela a sur eux. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Le traumatisme de la perte de Carl nous a tous laissés avec le SSPT.

« Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point nous allons, sauf que nous sommes tous dévastés et que nous appelons toute personne ayant des informations sur le meurtre de Carl à se manifester. Quelqu’un sait qui a fait ça. Nous tenons à remercier la police du Merseyside.

La sœur de Carl, Rebecca, a déclaré : « La perte de mon frère m’a énormément affectée. Cela a laissé un énorme vide dans ma vie et dans celle de ma famille, et je peux voir les ravages que cela a causés chez ma mère et mon père.

«Ils ont perdu leur amour et leur joie de vivre, et rien ne les rétablira jamais, mais obtenir justice pour mon frère aiderait à guérir une partie de la blessure, sachant que son meurtrier a payé le prix de la mort de mon frère.

« Il n’a jamais vu mes enfants et n’a rencontré ma nièce qu’une seule fois. Son meurtrier a enlevé à mes filles la chance de rencontrer leur incroyable oncle aimant et attentionné. Il prévoyait d’avoir ses propres enfants et de s’installer avec son partenaire, mais encore une fois, cela lui a été retiré. « Sa vie a été écourtée par un acte vindicatif, et nous n’aurons jamais la chance de le voir s’épanouir en tant que père, mari et oncle comme je le sais. »

Le frère de Carl, Wesley, a déclaré : « La mort de Carl nous a tous massivement affectés en tant que famille et nous a laissé vides à l’intérieur. Espérons qu’un jour nous obtiendrons justice pour sa mort et que nous prierons chaque jour pour qu’il ne soit pas simplement un autre meurtre non résolu et une vie emportée bien trop tôt.

«C’est déchirant de penser que Carl a été privé de sa vie à l’âge très jeune de 27 ans et j’espère que cet appel pourra fournir de nouvelles informations qui pourraient relancer cette enquête.

« En tant que famille, nous aimerions continuer à apprendre comment gérer sa perte chaque jour, car cela ne devient pas plus facile. »

L’autre frère de Carl, Chris, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous, en tant que famille, avons eu beaucoup de mal à faire face à la perte de Carl. Notre famille a été déchirée en un clin d’œil.

« Au cours des cinq dernières années, nous nous sommes rendus fous en essayant de combler les lacunes pour donner un sens à la manière dont cela s’est produit et, à ce jour, nous n’avons toujours pas trouvé ces réponses, ce qui est frustrant.

« Lorsque nous voyons d’autres familles déchirées par des choses similaires, nous nous rappelons à quel point la vie est cruelle et nous compatissons aux conséquences causées par les conséquences.

« Nous souhaitons remercier la police du Merseyside pour cet appel, car il nous montre que le désir de résoudre ce meurtre est toujours quelque chose que nous partageons tous les deux.

«Pour nous, la seule chose qui n’a jamais vraiment fonctionné est la planification montrée dans ce meurtre, car seule une poignée de personnes savaient que Carl rendrait visite à la maison de ses parents ce dimanche matin.

« Nous n’avons jamais eu les réponses aux questions que nous nous posons chaque jour.

« La mort de Carl nous a tous massivement affectés en tant que famille et nous a laissé un vide intérieur. Espérons qu’un jour nous obtiendrons justice pour sa mort et prions chaque jour pour qu’il ne soit pas simplement un autre meurtre non résolu et une vie enlevée bien trop tôt.

Gary Murray, directeur régional du Nord-Ouest de l’association caritative Crimestoppers, a déclaré : « Nous savons à quel point il peut être difficile pour les gens de s’exprimer et de transmettre ce qu’ils savent, c’est pourquoi Crimestoppers existe. Notre association, totalement indépendante de la police, a toujours gardé notre garantie d’anonymat à 100% à tous ceux qui nous contactent.

« Cela signifie pas de police, pas de tribunaux, pas de déclarations de témoins. Essentiellement, lorsque vous contactez Crimestoppers via notre site Web ou appelez notre centre de contact britannique 24h/24 et 7j/7 au 0800 555 111, une fois que vous avez terminé, il n’y a pas de retour.

« Personne ne saura jamais que vous nous avez contactés et vos informations pourraient protéger Liverpool contre davantage de danger et aider la famille et les amis de Carl à obtenir justice. »

Toute personne ayant été témoin de l’incident, se trouvant dans la zone à ce moment-là ou ayant des informations peut contacter la police du Merseyside via le 101, notre bureau de médias sociaux @MerPolCC sur Twitter ou le « Centre de contact de la police du Merseyside » sur Facebook.

Alternativement, pour rester complètement anonyme et être éligible à la récompense de 20 000 £, contactez l’association caritative indépendante Crimestoppers en ligne sur Crimestoppers-uk.org et remplissez leur formulaire en ligne anonyme simple et sécurisé. Le centre de contact britannique de l’association est ouvert 24h/24 et 7j/7 au numéro gratuit 0800 555 111, où vous pouvez parler à l’un de leurs agents d’appel spécialement formés.

Des sources locales ont déclaré au Sun que Carl avait été ciblé par un criminel qui connaissait ses mouvements. Crédit : PA : Association de presse