Carl Pei’s Nothing dévoile son premier produit : les écouteurs Ear (1)

La nouvelle entreprise du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, Nothing, a finalement donné suite à des mois de taquineries avec son premier produit réel : le véritable casque sans fil Ear (1).

Doté d’une suppression active du bruit (ANC), d’une recharge sans fil et d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 34 heures pour seulement 99 £/99 $/99 €, l’oreille (1) ressemble certainement à une offre compétitive sur le papier, sous-estimant les offres les plus proches. d’Apple, Samsung et Sony d’une certaine manière.

« Nothing Ear (1) est une bouffée d’air frais dans un marché encombré et indifférent, donnant le ton à notre monde numérique connecté à venir », a déclaré Pei dans un communiqué de presse. « Il allie une technologie de pointe, une ingénierie précise et une conception révolutionnaire à un prix incroyable. »

Conformément à la promesse de l’entreprise de créer une technologie qui « ne ressemble à rien », du plastique transparent est utilisé tout au long de la conception. Le corps des écouteurs n’est pas transparent, mais les tiges le sont – exposant leurs circuits – tout comme une grande partie du boîtier de batterie inclus.







La conception – étonnamment chargée pour un produit censé ne ressembler à rien, mais c’est certainement unique – était une collaboration avec la société suédoise Teenage Engineering, et cette société a également contribué à l’audio réel du casque.

Des haut-parleurs de 11,6 mm – relativement grands pour de véritables écouteurs sans fil – se trouvent au cœur de chaque bourgeon pour diffuser le son, tandis que trois microphones sur chaque oreille alimentent l’ANC et Bluetooth 5.2 gère la transmission. L’application officielle (Android et iOS) comprend une poignée de paramètres ANC et d’options d’égalisation audio, mais au nom de la simplicité, rien n’a gardé les choses rares, alors ne vous attendez pas à trouver une gamme exhaustive de commandes.

La durée de vie de la batterie semble également être l’un des points forts ici, avec jusqu’à quatre heures de batterie sur les bourgeons et un total de 24, y compris le boîtier – allant jusqu’à 5,7 heures sur les bourgeons et 34 au total si vous êtes heureux de désactiver l’ANC .







Une charge rapide signifie que le fait de jeter les écouteurs dans le boîtier pendant 10 minutes vous rapportera une heure d’écoute, et vous pouvez charger le boîtier lui-même via USB-C ou avec le chargement sans fil Qi – une autre fonctionnalité rare pour ce prix.

Alors que les Ear (1)s sont le premier produit de Nothing, Pei tient à le positionner comme une entreprise technologique, pas comme une entreprise audio, et il semble probable que quelle que soit la prochaine étape pour Nothing, il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne s’étende au-delà écouteurs.

L’oreille Nothing (1) coûte 99 £/99 $/99 €/5 999 , et sera mise en vente le 17 août – bien qu’un stock limité soit disponible avant cette date chez Nothing.tech le 31 juillet.

Consultez notre classement des meilleurs écouteurs antibruit et des meilleurs vrais écouteurs sans fil pour plus d’options