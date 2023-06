Carl Pei présente un nouveau câble transparent pour le Nothing Phone (2)

Le Nothing Phone (1) est livré avec un câble blanc uni – boooring. La société a préparé un nouveau design de câble pour le prochain téléphone (2) et le fondateur Carl Pei a publié une image pour le montrer.

Le câble lui-même est toujours blanc, mais les deux prises USB-C à chaque extrémité ont du plastique transparent sur un matériau gris avec le logo « Nothing » gravé dessus. Il y a aussi une rangée de six cercles, dont le but n’est pas clair (ce ne peuvent pas être des LED, n’est-ce pas ?).







Câble USB-C transparent de Nothing Phone (2)

Ce nouveau design est beaucoup plus conforme à l’esthétique de la marque de l’entreprise et s’accordera bien avec l’outil d’éjection SIM sur mesure, qui a une poignée transparente. Voici le contenu de l’emballage de vente au détail du téléphone (1) :







Le Nothing Phone (1) est livré avec un câble blanc uni

Le Nothing Phone (2) sera entièrement dévoilé le 11 juillet. La société a déjà confirmé que son deuxième smartphone sera équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et d’une batterie de 4 700 mAh et recevra 3 mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité.

